De Petrer a lo más alto: Abril Segura conquista el oro sub-23 en lanzamiento de disco

Una victoria suele ser la recompensa al trabajo bien realizado o lo que es lo mismo, el culmen a horas y horas de esfuerzo en la sombra. Sin embargo, no siempre llega esa felicidad en el preciso instante del triunfo, sino que el frenesí de emociones puede jugar una mala pasada y esconder, incluso durante días, ese sentimiento de orgullo propio. Esto es lo que le ocurrió a Abril Segura en el campeonato de España sub-23 de lanzamiento de disco.

Abril Segura lleva a cabo un lanzamiento. / INFORMACIÓN

La petrelense, tras convertirse en campeona nacional, quedó en blanco, como si no existiese absolutamente nada. Era el premio a todos los entrenamientos de años atrás, sin embargo, costó varios días darse cuenta de lo que había logrado.

Bien es cierto que el triunfo no llegó sin esperarlo. En la previa de la prueba, la atleta de 21 años ya era consciente de que algo importante podía llegar en el Estadio Gaetà Huguet de Castellón. "Sabía que era algo que se podía hacer, pero técnicamente lo estaba pasando un poco mal porque no me estaban saliendo las cosas, entonces, como tenía mis dudas, realmente no sabía si ese día era muy probable ganar el campeonato", comentaba Abril. La confianza estaba ahí, de hecho, era más fuerte que nunca y junto a las marcas de las rivales, la ocasión se presentaba como inmejorable. Así fue.

El domingo 22 de febrero fue el gran día, pero el fin de semana no empezó de la mejor manera. El sábado, la atleta de 21 años, afrontó el campeonato absoluto ante las mejores lanzadoras del país. Sin nada que perder se presentó en una prueba en la que soñaba poder hacer algo grande, eso sí, siendo realista. La presión fue tremenda y se reflejó en los resultados con un octavo puesto. Las sensaciones no fueron para nada buenas, pero era consciente de que su momento iba a llegar.

Dentro de un ambiente totalmente diferente en el que la protagonista se encontró muchísimo mejor tanto mental como físicamente, la tranquilidad se apoderó de su cuerpo y los lanzamientos salieron tal y como estaba planeado. La presión del sábado no se vio en el domingo y eso jugó a su favor.

Un amor de casualidad

Su amor por el disco prácticamente se podría decir que llegó por una casualidad. Abril siempre se había dedicado a las pruebas combinadas, donde estaba incluido el lanzamiento de peso. "Notaba que era una prueba que me gustaba bastante, hubo un año en el que me lesioné cinco veces y lo único en lo que podía competir era en el peso", declaraba la protagonista.

En su primera competición conoció a Antonio Lara, su actual entrenador y gran culpable del éxito de la petrelense. Tras ello, arrancó su andadura en el peso y después de bastantes dificultades para acoplarse a la técnica tomó la decisión de probar de cero el disco que le ha acompañado hasta el día de hoy.

La importancia de la familia

Sin dejar de lado el aspecto físico, para Abril lo peor del deporte es la carga mental que supone el alto rendimiento. Como todo en la vida, el lanzamiento de disco tiene altibajos y la carga que supone no dar con la tecla se traslada al ámbito social. Ahí entra en juego la labor de la familia, calificada por la campeona como "la mejor".

"Mi familia ha sido el mayor apoyo que he tenido durante toda mi carrera deportiva, siempre han sido los primeros en confiar en mí y me han abierto los ojos en muchas ocasiones. Todo depende de los factores socioculturales que hayas vivido y yo considero que mi entorno es el mejor".

Un lanzamiento de la petrelense. / INFORMACIÓN

El éxito de ser campeona de España se multiplica cuando lo debes compaginar con tus estudios universitarios, ya que Abril cursa cuarto de Sociología en la Universidad de Alicante. Su objetivo siempre han sido los entrenamientos, pero a su vez, también piensa en el futuro más lejano. Con la ambición por bandera está llevando a cabo ambas cosas porque si se propone cumplir en una cosa, debe hacerlo en las dos.

Su próxima competición será la primera jornada de liga en León, donde formará parte de uno de los equipos más consolidados en la División de Honor, el Alcampo Scorpio 71 de Zaragoza. El no estar en su plenitud técnica últimamente hace que esta prueba se antoje decisiva para volver a recuperar las sensaciones de antaño. Viajando más lejos en el tiempo, el verdadero objetivo de la petrelense estará en el campeonato de España absoluto y sub-23 al aire libre, donde tratará de reeditar un triunfo que le hace estar en lo más alto del país.