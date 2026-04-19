Segunda RFEF
Punto para el Alcoyano y tropiezos de los otros tres
El conjunto deportivista empata en el campo del Andratx y se mantiene en zona de «play-off»
David Sánchez
El Alcoyano fue el único equipo de la provincia que consiguió al menos puntuar en la antepenúltima jornada de Segunda RFEF, en su batalla por el ascenso. Orihuela, Elche Ilicitano e Intercity cayeron en sus respectivos feudos, lo que deja a los escorpiones sin opciones de «play-off» y sigue complicando el futuro en la categoría de los hombres de negro, que cada vez ven más de cerca el descenso.
Adiós al «play-off»
El Orihuela bajó la persiana a sus opciones de «play-off» tras caer en Los Arcos ante el San Sebastián de los Reyes. La voluntad mantuvo a los locales con empate sin goles cuando el encuentro llegaba al tiempo de descanso. Golpeó Vanderson en el primer minuto de la reanudación y una roja directa a Nacho Vila complicaba más la situación de un equipo escorpión que caería apuntillado en el añadido con el segundo gol madrileño, en pies de Pablo Olivares.
Rumbo a Tercera RFEF
El Intercity sigue haciendo méritos para acabar con sus huesos en Tercera RFEF y volvió a firmar una derrota contra un Quintanar que quemaba sus últimas balas de salvación. Santamaría anotaba sobre la bocina previo al descanso y una expulsión en los de casa dejaba al Intercity con diez, condicionando el devenir del encuentro. La segunda mitad resultó catastrófica, cuando Gonpi primero y David López, en el añadido, mandaron a la lona a un Intercity en decadencia.
Tablas del Alcoyano
El Alcoyano no pudo sumar de tres en Andratx, en un encuentro donde los locales se jugaban la vida y pese a ello, con el empate, consumaron el descenso. Los baleares volcaron juego a la desesperada con la mejor ocasión en un balón al poste de Garry antes del descanso, siendo el conjunto de Fran Alcoy quien intentó a la contra responder. El punto sigue manteniendo al Alcoyano en zona de «play-off».
Derrota franjiverde
El filial del Elche plantó cara al Rayo Majadahonda, pero acabó cayendo por la mínima en casa, en un encuentro abierto y de alternancias que decidió un solitario gol de Ilies en la segunda parte. El intento de reacción local tras al tanto resultó estéril debido al buen orden de los madrileños, que siguen al alza y frenan la racha de los de Carlos Cuéllar.
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