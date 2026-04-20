Atletismo popular
La 10K Santa Pola Summer Race supera los 1.200 inscritos
La prueba nocturna se disputará el primer sábado del mes de junio
Santa Pola recupera una carrera mítica en la provincia de Alicante: la 10K nocturna que organiza el Club de Atletismo Santa Pola junto con el Ayuntamiento para seguir siendo el referente del turismo deportivo y que se celebra el primer sábado de junio a las 21 horas, cuando los últimos rayos del sol se vayan apagando en el horizonte.
Desde que se abrieron las inscripciones ya son más de 1.200 deportistas los que han formalizado su participación en la prueba, que ahora mismo tiene un precio reducido de 21 euros en la web de la carrera.
La carrera adopta un circuito de 10 kilómetros reduciendo el tradicional trazado de la prestigiosa media maratón santapolera, un recorrido idílico que discurre íntegramente por las playas, el puerto y las calles del centro de Santa Pola. La salida y llegada estará ubicada en la avenida Pérez Ojeda.
Será una carrera llana y muy rápida, a nivel del mar, llano y sin cuestas, con una excelente temperatura al anochecer que será ideal para batir marcas personales en un gran ambiente.
Uno de los grandes alicientes es el gran premio que patrocina la Clínica Traumatología Dr. Soler, ofreciendo una recompensa de 1.000 euros al primer corredor y corredora que batan el actual récord en ambas categorías masculina y femenina.
Tiempos de referencia
Como referencia de tiempos, los atletas que ganaron la primera 10K en enero fueron el keniano Jakob Krop con un tiempo de 27 minutos y 46 segundos y la también keniana Clare Chemtai Ndwia con 31 minutos y 32 segundos, unas marcas que dejan claro la velocidad del circuito estableciendo los actuales récords.
Además se entregará, tanto a hombres como a mujeres por igual, trofeos a los tres primeros de la clasificación general, de cada categoría, locales, personas con discapacidad y tres mejores equipos.
La bolsa del corredor que se entrega a todos los inscritos incluye un kilo de sal de las Salinas Bras del Port de Santa Pola, camiseta oficial, medalla y toalla), y durante todo el circuito destaca el avituallamiento ofrecido por Coca Cola.
La organización ha establecido cinco cajones de salida por marcas, para mayor comodidad y seguridad de los corredores. Serán identificadas por colores como el gris para la élite, por debajo de los 30 minutos, amarillo para 30 a 34 minutos, fresa para 35 a 39, azul para 40 a 44 y verde claro para quienes superen los 45 minutos.
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