Atticgo Elche y Elda Prestigio cierran la fase regular de la liga Guerreras

El Atticgo Elche y el Elda Prestigio han concluido este fin de semana la fase regular de la liga Guerreras Iberdrola, máxima categoría nacional de balonmano femenino, en un curso bastante irregular para ambas escuadras, que ahora competirán en el "play-off" por el título y el "play-down" para evitar el descenso, respectivamente.

Con una victoria por 18-22 ante Granollers, el conjunto ilicitano certifica la séptima plaza y se mete en el play-off por el título, donde se medirá al Rocasa Gran Canaria, segundo clasificado de la fase regular. Zaira Benítez y Carmen Figueiredo, con seis tantos cada una, fueron las máximas realizadoras del conjunto dirigido por Joaquín Rocamora.

Las ilicitanas afrontarán el primer partido del "play-off" este sábado, en horario todavía por determinar. El resto de cruces de cuartos de final son: Super Amara Bera Bera-Grafometal Sporting La Rioja, Costa del Sol Málaga-Replasa Beti-Onak y Mecalia Atlético Guardés-Conservas Orbe Zendal Porriño. Las eliminatorias se disputan a doble partido con la vuelta en el de los mejor clasificados.

Elda Prestigio, a cerrar la permanencia

Por su parte, las eldense consiguieron su cuarta victoria consecutiva para cerrar la liga regular al imponerse por 32-29 a Beti Onak. El conjunto alicantino llega al play-down con buenas sensaciones, liderado en este encuentro por Elena Cuadrado, que anotó ocho goles.

El Elda Prestigio abrirá el "play-down" en casa contra el Morvedre, según el sorteo celebrado este lunes por la Real Federación Española (RFEBM). La fase, que comenzará el 25 de abril, reúne a los cuatro equipos situados entre la décima y la decimotercera posición al término de la primera fase de la liga, que se enfrentarán en una liguilla a doble vuelta con un total de seis jornadas.

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Instante del partido entre Bera Bera y Elda Prestigio / Elda Prestigio

El sistema mantiene los puntos logrados en los enfrentamientos directos previos. El Elda Prestigio parte como el equipo mejor posicionado tras la fase regular. Los tres mejores equipos lograrán la permanencia en la máxima categoría, mientras que el último clasificado descenderá a División de Honor Oro, acompañando al ya descendido CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife.