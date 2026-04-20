Gimnasia rítmica
El Club Atlético Montemar logra el oro nacional y completa una temporada perfecta
La joven gimnasta Aurora Aznar añade el título a los ya conseguidos en categorías provincial y autonómica
Este fin de semana se celebró en Oviedo el campeonato nacional base de gimnasia rítmica donde la joven gimnasta Aurora Aznar Cortés, del Club Atlético Montemar, ha conseguido el título de Campeona de España Individual en categoría benjamín. Además, en esa misma categoría pero en la clasificación OPEN la gimnasta Varvara Kovalenko del club Calpe, consiguió también el oro.
Con este resultado, Aurora pone el broche a una temporada excelente en la que ha ganado todas las competiciones importantes: oro en el campeonato provincial de Alicante, oro en el autonómico de la Comunidad Valenciana y ahora el oro nacional. Por otro lado, Varvara consiguió su plaza al nacional como subcampeona autonómica.
Este éxito es fruto del trabajo de Jessica Salido, directora técnica del club, y su equipo, cuyo entrenamiento y programación deportiva han sido clave para que Aurora alcanzara este resultado. Con este triunfo, el Club Atlético Montemar celebra un gran logro y confirma el prometedor futuro de su cantera.
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