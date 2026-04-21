El arranque de temporada más cruel para Juan Ayuso

Meses atrás se antojaba necesario un cambio de aires vistos los numerosos desencuentros y la relación entre equipo y ciclista. El movimiento no estuvo exento de rumorología y de malas palabras, sin embargo, y con el objetivo de seguir creciendo en el pelotón y empezar a luchar por cosas grandes, Juan Ayuso recaló en las filas de Lidl-Trek dejando atrás, según sus propias palabras, la dictadura de UAE.

Por su parte, la formación emiratí quiso apostar por "la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador". Los dos frentes estaban abocados a una separación pese a que el contrato les unía hasta 2028. Así se hizo y con ello, Ayuso afrontó una nueva etapa con la ilusión por las nubes.

Ayuso celebra el triunfo en la Vuelta al Algarve. / Lidl-Trek

Algarve, París-Niza, Itzulia, Flecha-Valona, Lieja, Dauphiné y Tour de Francia. Esta era la hoja de ruta del ciclista de Jávea y no pudo empezar mejor. En su debut con Lidl-Trek, Ayuso conquistó la Vuelta al Algarve en la que fue una semana redonda. Con una victoria de etapa y el triunfo en la general despidió la prueba portuguesa. Todo andaba a las mil maravillas y su fichaje, uno de los más relevantes en el mercado, parecía haber sido un éxito rotundo. Todo hasta la París-Niza.

En apenas dos carreras el alicantino ya estaba viviendo una realidad completamente diferente. Era el gran jefe de Lidl-Trek y eso le hizo lucir el maillot de líder en la prueba gala hasta su caída en la cuarta etapa. Con gestos de dolor abandonó la París-Niza y la Itzulia se antojaba como su siguiente gran reto. Sin embargo, una enfermedad le obligó a bajarse otra vez de la bicicleta certificando así el mal inicio de temporada.

Juan Ayuso entra a meta en la contrerreloj de la Itzulia. / EFE

Las críticas no tardaron en llegar insinuando incluso que en UAE se están riendo a carcajadas con los 10 millones que pagó Lidl-Trek por Juan Ayuso. Tras el adiós a la Itzulia por enfermedad, la participación en la Amstel Gold Race, la Flecha-Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja no parecía correr peligro, pero según adelantó su equipo el pasado 16 de abril, el alicantino tampoco iba a participar en las clásicas de las Ardenas.

Una infección viral fue suficiente para dejar en el dique seco a un ciclista que está siendo perseguido por la mala suerte. De esta forma, no podrá debutar en su primer Monumento y su calendario se ha convertido en una incógnita difícil de resolver, ya que sus próximas pruebas son el Tour Auvergne-Rhone-Alpes (antiguo Dauphiné) del 7 al 14 de junio y el Tour de Francia, del 4 al 27 de julio.

Rivales en forma

Al mal momento de Ayuso se le suma el nivel monstruoso de los grandes favoritos del pelotón. A Pogacar no hay quien le tosa prácticamente en ninguna modalidad de competición. El esloveno está desafiando a la historia semana tras semana y ostenta, a sus 27 años, un palmarés inigualable. El reto de conseguir los cinco Monumentos deberá esperar un año más, sin embargo, parece difícil que se le pueda escapar su quinto Tour este próximo verano.

En busca de doblegar al esloveno anda Jonas Vingegaard. El danés, sin hacer mucho ruido ni levantar gran expectación, está firmando un arranque de temporada sensacional y ya ha levantado la París-Niza y la Volta a Catalunya. Su principal objetivo, al igual que Pogacar, será el Tour de Francia, una cita que también tiene marcada en el calendario Juan Ayuso.

Juan Ayuso intentó continuar en la París-Niza, pero el dolor no se lo permitió. / Christophe Petit Tesson

Otro que ha empezado el 2026 a un gran nivel es Remco Evenepoel. En la Amstel Gold Race, el ciclista belga de Red Bull-BORA se desquitó de lo ocurrido el año pasado y sumó otro triunfo a su palmarés tras un sprint donde fulminó a Skjelmose, actual compañero del ciclista de Jávea.

La gran irrupción en el circuito tiene nombres y apellidos: Paul Seixas. La perla gala se está erigiendo como el posible gran rival de Pogacar y con su presencia en el pelotón las posibilidades en las grandes vueltas de Ayuso no hacen más que disminuir.

Los nuevos vienen pisando fuerte y los favoritos no están aflojando en un tramo de la temporada aciago para el alicantino. La fortuna y la salud le están jugando una mala pasada en su debut con Lidl-Trek, por lo que, ante este contexto, el desafío para Ayuso empieza a ser mayúsculo.