El equipo olímpico español de boxeo competirá en San Vicente

San Vicente del Raspeig acogerá el 2 de mayo una nueva edición de la Copa Presidente Élite Masculina en las instalaciones del Pabellón Deportivo Ginés Alenda. La convocatoria deportiva de alcance nacional ha sido presentada por el alcalde, Pachi Pascual, el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, y el presidente de la Real Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, que han confirmado la presencia del equipo olímpico español de boxeo.

El primer edil ha mostrado el respaldo del Ayuntamiento a esta disciplina deportiva, que está representada por tres clubes en el municipio, y ha destacado la oportunidad que se presenta el próximo 2 de mayo “como sede de la próxima Copa Presidente, una convocatoria que reunirá a los mejores boxeadores del país, muchos de ellos habituales en campeonatos nacionales e internacionales, que combatirán en rondas eliminatorias”.

Junto con el concejal de Deportes, Pascual ha invitado a aficionados y visitantes “a venir para disfrutar del espectáculo deportivo y también de nuestra ciudad, nuestra gastronomía y nuestra hospitalidad; pero también animamos a todos los vecinos a llenar las gradas y demostrar, una vez más, que San Vicente está a la altura de las grandes ocasiones”.

Quiles y la tele

Por su parte, Bernabeu ha puesto en valor la importancia de la Copa Presidente Élite Masculino, que se celebrará el domingo 2 de mayo, a partir de las 19 horas, con entrada gratuita y será retransmitida por TVE. Entre los participantes, el edil ha destacado que “a la cabeza estará José Quiles, que es nuestro olímpico y también el máximo atractivo de esta prueba, orientada además a transmitir la imagen de la ciudad acogedora que somos todo el año”.

José Quiles. / EFE

También Felipe Martínez ha remarcado en la presentación la repercusión que tendrá la Copa Presidente “en la que tendremos a los mejores boxeadores del panorama nacional y a los retadores del equipo olímpico español que han querido ocupar esa plaza, entre los que está José Quiles, que hemos querido incluir en el cartel por ser alicantino y para apoyarle en esa carrera que tiene como objetivo ser campeón mundial”.

Noticias relacionadas

El presidente de la Real Federación Española de Boxeo ha querido agradecer al Ayuntamiento “su apuesta por el mejor boxeo” y ha señalado que esta próxima competición de boxeo “pondrá a San Vicente en el foco nacional”.