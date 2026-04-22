La alicantina Itziar García logra el bronce en el Mundial júnior

La deportista de San Vicente Itziar García Godoy (-52 kg) consiguió una brillante medalla de bronce en el Campeonato del Mundo júnior celebrado en Uzbekistán. Firmó una actuación sobresaliente que confirma su proyección internacional y la consolida como una de las grandes promesas del taekwondo español.

Su camino hasta el podio estuvo marcado por un altísimo nivel competitivo y una gran solvencia táctica. Venció en sus tres primeros combates a rivales de Chequia, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia. Posteriormente, superó también a la representante de Irán para asegurar su presencia en la lucha por las medallas. Solo cedió en semifinales ante la competidora de Serbia, tras completar un campeonato impecable frente a algunas de las mejores taekwondistas del panorama internacional.

El bronce de Itziar, que pertenece al Club Deportivo Furyo La Nucía, adquiere un valor especial al tratarse de una competición de máximo nivel en la que se dan cita las mejores deportistas júnior del mundo. La alicantina contó con la dirección técnica de Suso Castellanos, miembro del club y técnico del equipo nacional, cuya gestión desde la silla resultó clave en el desarrollo de los combates.

Open Internacional de España

De forma paralela al Mundial, los jóvenes competidores del Club Furyo La Nucía también brillaron en el Open Internacional de España, disputado en La Nucía, donde conquistaron seis medallas.

Gracia Cifuentes (-33 kg) logró el oro en categoría cadete tras imponerse en cuatro combates con autoridad, confirmándose como una de las grandes referentes nacionales y con opciones de clasificación para el próximo Campeonato de Europa. Judith Sanchis (-55 kg) también se proclamó campeona en categoría júnior con una actuación muy sólida. Curro Ayela (-45 kg) obtuvo la medalla de plata en categoría cadete, tras caer en la final ante el representante de Estados Unidos. El júnior Gabriel Rodríguez (-55 kg) también fue plata tras completar un excelente torneo. Iñaki López (-41 kg), actual campeón de España cadete, logró el bronce, al igual que Dani Rico (-37 kg).

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También tuvieron una participación destacada Daniel Fuentes, Pablo Cuéllar, Alba Tatay y Cristopher Cordobí, que completaron una actuación colectiva de alto nivel. La combinación de talento, trabajo técnico y experiencia competitiva continúa dando sus frutos y proyecta al club hacia nuevos retos en el panorama europeo e internacional.