La ilicitana Isabel Sánchez-Arán arrasa en el Campeonato de Apnea Indoor

La ilicitana Isabel Sánchez-Arán ha firmado una actuación histórica en el Campeonato de Apnea Indoor 2026. La deportista se impuso en cuatro modalidades diferentes en un evento celebrado en Elche. El evento, celebrado el pasado fin de semana, batió récords de participación con cerca de setenta deportistas clasificados. Pese a la gran competencia, Sánchez-Arán demostró su gran nivel dominando en todas las disciplinas.

Isabel Sánchez-Arán durante un instante de la competición. / Información

La apneísta logró una marca de 7 minutos y 7 segundos en apnea estática, mientras que en dinámica con aletas alcanzó los 217 metros. En dinámica sin aletas firmó 150 metros, y completó su sobresaliente participación con 200 metros en dinámica con bialeta. Unos registros de gran nivel que, si bien no suponen mejores marcas personales, reflejan su consistencia y excelencia competitiva en un evento compuesto de varias pruebas en un solo día.

El campeonato, organizado en las instalaciones deportivas municipales de Elche, destacó por su alto nivel técnico y por el crecimiento continuo de la apnea como disciplina deportiva, en un año especialmente significativo para la ciudad, designada como Capital Mediterránea del Deporte 2026. La actuación de Sánchez-Arán fue uno de los grandes atractivos del evento, generando admiración entre público y participantes, especialmente entre los aficionados ilicitanos que pudieron celebrar sus éxitos en casa.

Con más de una década compitiendo al más alto nivel, Isabel Sánchez-Arán consolida su posición como la principal figura de la apnea en el ámbito nacional, reafirmando su liderazgo y experiencia en un deporte cada vez más competitivo.

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Elche se reafirma así como un enclave destacado para la celebración de eventos deportivos de primer nivel, contribuyendo a la visibilidad y desarrollo de disciplinas como la apnea indoor. Además, desde el pasado año la ciudad cuenta con el club "Apnea Elx", una iniciativa local que permite a cualquier persona interesada iniciarse y formarse en esta disciplina, reforzando el crecimiento y la base deportiva de la apnea en la zona.