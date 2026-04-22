Jódar rubrica su primera victoria en Madrid

Rafa Jódar debutó en Madrid con una trabajada victoria sobre el neerlandés de Jesper de Jong (2-6, 7-5 y 6-4). El madrileño, que se estrenaba en el torneo de casa, se sobrepuso a un inicio complicado ante su público para dar la vuelta a un encuentro que se alargó hasta las dos horas y media. En la siguiente ronda se medirá al australiano Alex de Miñaur.

Con la baja de Carlos Alcaraz, Jódar aterrizó en Madrid como una de las grandes bazas españolas después de su gran actuación en el Barcelona Open disputado la semana pasada en las pistas del Reial Club Tenis Barcelona - 1899. El joven tenista de 19 años alcanzó las semifinales del ATP500 barcelonés, ronda en la que fue eliminado por un solvente Arthur Fils que acabó haciéndose con el título. Un camino que lo ascendió hasta el puesto 42 del ranking, muy por encima de su primer rival en Madrid, un De Jong que ocupa el puesto 109 de la clasificación, en un duelo inédito hasta el momento.

El neerlandés, desplegando un tenis serio, sorprendió al madrileño con una rotura en el primer juego. Un pequeño contratiempo del que se recompuso rápido para hacer lo propio en su turno al resto y devolver la igualdad al marcador. Un escenario que duró poco, con un De Jong inspirado, al que le salía todo, y que sumó los tres juegos siguientes para poner tierra de por medio. En el sexto consiguió cortar la racha Jódar, aprovechando la primera de las dos bolas de break de las que dispuso. No pudo confirmar esa rotura y con un nuevo break y servicio el neerlandés se hizo con el primer set (2-6).

De Jong celebra un punto / EFE

Cambio de signo

El inicio de la segunda manga arrancó con el madrileño contra las cuerdas aunque consiguió superar una situación complicada para amarrar su primer turno de servicio. Sacaba el puño el madrileño que podía celebrar por primera vez. El signo del partido empezaba a cambiar, con un Jódar creciéndose poco a poco, aunque cada punto se convertía en una auténtica batalla.

Con este escenario, el duelo llegó igualado al momento clave. En el duodécimo juego, Jodar tuvo varias bolas de break y consiguió convertir una con un gran resto para mandar el partido a la tercera manga. Un parcial que continuó en la misma línea, con un nivel muy alto y, a diferencia de lo que fue el primer set, con ambos manteniendo sus turnos de saque. Las alarmas saltaron antes del octavo juego, cuando Jódar pidió un tiempo médico que repitió de nuevo antes del noveno, para ser atendido de alguna molestia en el muslo izquierdo.

Ese contratiempo no desconcentró al madrileño que en el siguiente turno tuvo una bola de break que no desaprovechó para sumar su primera victoria en Madrid.

El otro español en liza de la jornada, Roberto Bautista, que anunció recientemente su retirada al final de esta temporada, tampoco pudo avanzar en el torneo. El castellonense cayó eliminado por el argentino Thiago Agustín Tirante por un claro 6-2, 6-4 y dijo adiós a su último Mutua Madrid Open.