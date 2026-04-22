El proyecto Floreciendo rehabilitará tres pistas de baloncesto en Alicante con arte urbano

El proyecto "Floreciendo" ha iniciado una campaña de financiación colectiva para recuperar tres pistas del barrio de Nou Alacant a través de la intervención artística. El plan está impulsado por el estudio creativo "Hoops Outside" y fue ganador de "Cancha solidaria Endesa 2026". La inauguración de las canchas está prevista para el 13 de junio y serán realizadas por los artistas Mariela y Uralde.

"Floreciendo" fue seleccionado junto a otros cuatro proyectos como ganadores del concurso "Cancha solidaria Endesa 2026". Esta elección le permite una financiación inicial de 7.500 euros, pero, para ampliar el alcance y reforzar su continuidad en el barrio, necesitan 16.500 euros. Para solventar el inconveniente económico, "Hoops Outside" ha iniciado una campaña de financiación colectiva, abierta hasta el 5 de mayo.

"Hoops Outside" lanzó el proyecto "Floreciendo" en 2025 con el objetivo de recuperar canchas de baloncesto a través del arte urbano. Con la vuelta a la vida de estas, el estudio sevillano busca reactivar su uso vecinal y reafirmar su función como espacios de encuentro social, especialmente para los más jóvenes. El lenguaje visual de los proyectos impulsados por estos se caracteriza por los colores intensos y las formas inspiradas en la naturaleza. El caso de Nou Alacant seguirá la misma estética, pero busca ir más allá.

Para realizar el diseño, han sido seleccionados la artista sevillana Mariela y el mexicano Uralde. Estos ya han trabajado juntos en otros proyectos con entidades de la talla de la NBA o la ACB y marcas como Puma, Fila o Adidas. En esta ocasión, ambos estarán al cargo de un proyecto que incluye una cancha principal y dos pistas de 3x3.

"Nos encontramos con una cancha completamente abandonada. Cuando estos espacios se activan desde el arte y el deporte, cambia la convivencia y también la manera en la que se percibe el propio barrio", explica Mariela. "Cuanto más se cuida la comunidad, más florece uno mismo. Cuando la gente participa en el proceso, el espacio vuelve a ser suyo y aumenta la sensación de seguridad", añade.

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El proyecto también ha contado con la colaboración de diversas entidades alicantinas relacionadas con el baloncesto. La Fundación Lucentum, la SCD Carolinas y el club Onil 3x3 son los principales colaboradores deportivos para que el plan sevillano recale en la ciudad.