Liga Asobal | Jornada 26
Roi Sánchez: "Hay ánimo de revancha por el partido de la primera vuelta en Ciudad Real"
El técnico gallego demostró un gran conocimiento de su rival en la rueda prensa previa al encuentro
EFE
El entrenador del Horneo Alicante, Roi Sánchez, afirmó este miércoles en rueda de prensa que su equipo tiene "ánimo de revancha" ante el Caserío Ciudad Real por el partido de la primera vuelta, en el que el conjunto castellano-manchego ganó con claridad. El partido entre ambos, correspondiente a la Jornada 26 de la Liga Asobal será este sábado (20 horas) en el Pitiu Rochel.
"Somos un equipo que compite en todos los partidos y en el único que no lo hicimos fue en ese. Estuvimos fatal. Fue el peor partido desde que estoy aquí. Ese día no estuvimos", señaló el gallego en alusión a un encuentro que el Caserío ganó por diez goles de diferencia.
"En el partido de ida nos borraron y eso es un plus para dejar las cosas como tienen que ser", añadió el preparador, que indicó que también supone una motivación para el Horneo Alicante sumar los dos puntos para cerrar la permanencia y acercarse a la octava posición.
Roi Sánchez destacó que el Ciudad Real es "un viejo conocido de la División de Honor Plata que está haciendo una temporada tremenda" y recordó que hacía años que dos equipos recién ascendidos no rendían a tan alto nivel en sensaciones, puntuación y juego en la Asobal.
"Ellos tienen muchísimas virtudes y recursos, por eso tienen 22 puntos. Han incorporado jugadores tras la primera vuelta. Tienen mucho gol y mucho corazón. Es un equipo marcado por su entrenador y tienen las ideas claras", detalló el gallego.
"Es un orgullo poder enfrentarnos a un equipazo como Caserío con un proyecto a la altura del nuestro", añadió Roi Sánchez, que no teme que su equipo, con la salvación casi asegurada, se relaje en la competición.
"Lo primero es asegurar la permanencia, quedar lo más arriba posible y llegar en las mejores condiciones a la Copa, que se juega en casa", explicó el técnico, que se mostró "orgulloso" de que el Horneo Alicante tenga "una identidad y sea reconocible" en su juego.
Por último, calificó como una "fiesta" jugar cada partido en el Pitiu Rochel por el ambiente de balonmano que se respira y porque los resultados desde su llegada al banquillo "están siendo tremendos".
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