El Amorino Alicante Rugby Club reúne a más de 350 estudiantes de la ESO

Más de 350 alumnos de 3º y 4º de la ESO de toda la provincia de Alicante participarán este viernes en el 9º Torneo IES Rugby Cinta, organizado por el Amorino Alicante Rugby Club en el Campo Antonio Solana. Una jornada que va mucho más allá de la competición y que se ha consolidado como una de las principales iniciativas deportivas escolares por su apuesta por la formación, los valores y el crecimiento personal a través del rugby.

“El torneo es mucho más que jugar partidos. Es la culminación de meses de trabajo en los institutos, donde los alumnos descubren un deporte que les enseña compromiso, trabajo en equipo y compañerismo”, explica Gabriel Stella, director deportivo del club. “Cuando salen al campo, ya no solo compiten: entienden lo que significa jugar a un deporte de caballeros, un deporte de honor donde el respeto está presente en cada acción”.

A lo largo de sus nueve ediciones, el torneo ha reunido a más de 3.000 estudiantes y cerca de 20 centros educativos de la provincia. El evento responde a una estrategia clara del Amorino Alicante Rugby Club: fomentar el deporte base y transmitir los valores esenciales del rugby. Respeto, compañerismo, esfuerzo y disciplina son los pilares sobre los que se construye esta iniciativa.

El gran torneo escolar de rugby que crece cada año en Alicante

Durante el curso escolar, el club trabaja junto a los institutos impartiendo sesiones específicas que culminan en este torneo. La modalidad de rugby flag, sin contacto, permite una participación inclusiva y segura, facilitando que cualquier alumno pueda competir sin necesidad de experiencia previa. “El rugby tiene algo especial: enseña a competir respetando, a ganar con humildad y a perder aprendiendo. Eso es lo que queremos transmitir”, señala Philippe Bouvier, presidente del club. “Nuestro objetivo es que los jóvenes no solo jueguen un torneo, sino que descubran un deporte y quieran formar parte de nuestra familia”.

En esta novena edición participarán los centros IES Cabo de las Huertas, IES Playa San Juan, IES El Pla, IES San Blas, IES Jaume II, IES Radio Exterior, IES Luis García Berlanga, IES Lloixa, IES Figueras Pacheco e IES Mare Nostrum. Los equipos competirán en categorías masculina y femenina, en una jornada donde la experiencia compartida y los valores del rugby estarán por encima del resultado.

Una jornada que une deporte, convivencia y experiencia única

El Campo Antonio Solana será el epicentro de una auténtica fiesta del deporte escolar. Más allá de los partidos, el evento contará con música, animación y múltiples espacios de convivencia que lo convierten en una experiencia completa para participantes y asistentes. Además, cuenta con el respaldo de patrocinadores como Amorino Gelato al Naturale, Limestreams, Hakaway, Redes Peralta, La Casa de Matías, Fochtman, Restaurante Lorea, Transportes Frigoríficos Mínguez de la Cal e Inmobiliaria Juárez. Entre sus colaboradores encontramos a la Universidad Europea, McDonald's Doctor Rico con su stand de bebidas y regalos, Sweetland con dulces y premios, Minguez de la Cal con fruta y agua para los participantes, el servicio de fisioterapia de Fochtman y la propuesta gastronómica de La Casa de Matías.

Un proyecto educativo consolidado en Alicante

El Torneo Interinstitutos de Rugby Flag ha ido ganando peso en el ámbito educativo de Alicante desde su puesta en marcha. La iniciativa, que arrancó con la participación de cinco centros, ha experimentado un crecimiento sostenido hasta convertirse en una cita que moviliza cada año a cientos de estudiantes de la provincia. A lo largo de sus nueve ediciones, el torneo ha contado con la participación de más de 3.000 alumnos y cerca de 20 institutos, consolidándose como una de las principales actividades deportivas escolares vinculadas al rugby. Su evolución ha ido de la mano de la implantación progresiva de este deporte en los centros educativos. “Empezamos con pocos institutos y una idea muy concreta, pero con el tiempo se ha convertido en una actividad que muchos centros integran dentro de su programación”, explica Gabriel Stella.

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Como es tradición en el rugby, el torneo culminará con la entrega de premios a todos los centros y el esperado “tercer tiempo”, donde jugadores y organización compartirán una paella de La Costera Siglo XV y el postre de Amorino Gelato al Naturale, reforzando el espíritu de convivencia que define este deporte. “Si conseguimos que un solo alumno salga de aquí con ganas de seguir jugando al rugby, ya habrá merecido la pena”, concluye Stella.