El Horneo Alicante confía en certificar la permanencia frente al Caserío Ciudad Real

Para conocer el nivel de uno, este ha de medirse frente a sus iguales. El Horneo Alicante recibe este viernes (20 horas) al Caserío Ciudad Real en el Pitiu Rochel con la certeza de que una victoria les aseguraría un hueco en la próxima temporada de la Liga Asobal. El partido enfrentará a dos equipos con temporadas prácticamente idénticas. Los de Roi Sánchez son décimos con 21 puntos, a seis de los equipos que marcan los puestos de descenso. Enfrente tienen a otro recién ascendido. Los manchegos, dirigidos por Santiago Urdiales, son octavos con tan solo un punto más que los alicantinos. A falta de cinco partidos para el final de la temporada, ambos conjuntos saben que una victoria les confirmaría la salvación.

Por si fueran pocos los paralelismos, los dos equipos vienen con el mismo estado de forma. Tanto alicantinos como ciudadrealeños han ganado solo dos de sus últimos cinco encuentros. El caso del Caserío es menos alentador, ya que acumulan dos derrotas consecutivas. En cuanto a resultados como local o visitante, estos sí que presentan dinámicas diametralmente opuestas. El conjunto dirigido por Roi Sánchez solo ha perdido un partido en su feudo desde noviembre. En el otro lado de la pista, los de Urdiales apenas han podido ganar un encuentro lejos del Quijote Arena desde el mismo mes otoñal.

En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada once, los manchegos se impusieron con un cómodo 33-23, gracias, en parte, a los nueve tantos y once asistencias de Sergi Mach. Además del central catalán, Santiago Urdiales cuenta en sus filas con varios jugadores a tener en cuenta por la defensa alicantina. Su mayor baza ofensiva reside en el lateral Javier Domingo. El castellonense ha marcado 95 goles con un 59% de acierto en el tiro. De cerca, le sigue el malagueño Alonso Moreno con 82 tantos y un 65% de precisión. Bajo palos, los ciudadrealeños confían en el argentino Santiago Giovagnola. Para desgracia del Horneo, Santiago Urdiales tiene a toda su plantilla disponible de cara a ka visita al Pitiu Rochel

Roi Sánchez, por su parte, también podrá contar con todos sus jugadores. Antes del partido, el segundo máximo artillero alicantino, James Lewis-Parker ha analizado el próximo encuentro. El lateral argentino prevé "un partido muy duro, muy físico entre dos equipos que están en mitad de la tabla" ante un conjunto al que a él, "personalmente" le "gusta jugar". La temporada pasada, Horneo y Caserío pugnaron por el campeonato de la División de Honor Plata y el ascenso hasta el final. Por ello, Parker está motivado por enfrentar al Ciudad Real: "Se dio esa rivalidad por ver quién ascendía y aún está todo a flor de piel y es bonito jugar un partido así".

"Somos dos equipos recién ascendidos que estamos haciendo una temporada bastante digna por ser la primera en ASOBAL y creo que es un equipo con muchos jugadores que rota mucho y que nos va a dar guerra", expresó el argentino sobre la igualdad entre ambos equipos. Parker también recuerda la derrota que sufrieron la última vez que cruzaron sus caminos. "Creo que fue el partido malo que tienen todos los equipos durante el año y a nosotros nos tocó ese. Por lo que hay que afrontarlo con más ganas que ninguno. Eso sí, tampoco es un fantasma", confesó.

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Para poder ganarles este viernes, la clave, según Parker, empieza desde atrás. "Hay que volver a recuperar las sensaciones en defensa. Contra Bidasoa jugamos bien, sobre todo en ataque, pero la deuda estuvo en la defensa. Hay que recordar que nuestro juego defensivo ha estado muy bien en esta segunda parte, por lo que ahora contra Caserío hay que recuperar esa línea y en ataque seguir también por ese buen camino", concluyó el lateral.