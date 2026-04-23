Remoergómetro en Alicante: nueva fecha, horarios y modalidades para más de 300 deportistas

Más de 300 deportistas de 12 clubes del litoral valenciano participarán este sábado en el Campeonato Autonómico Suma Remoergómetro que se celebrará en el Centro de Tecnificación de Alicante. La prueba estaba prevista para el mes de febrero pero tuvo que aplazarse debido a las condiciones climáticas.

Los 12 clubes participantes en el Campeonato Autonómico Suma de Remoergómetro son Club Náutico Altea, Club Náutico Jávea, Club Náutico Campello, Club Náutico Benidorm, Club Náutico Santa Pola, Club Rem Cía Gandía, Real Club Náutico Torrevieja, Real Club Náutico Calpe, Real Club Náutico Valencia, Club de Remo Ciudad de Valencia, Real Club Regatas Alicante y Club Deportivo de Mar Clot de L’Illot El Campello.

El remoergómetro es una modalidad que se disputa sobre máquinas especializadas que simulan la acción de remar. Es un estilo muy inclusivo que facilita el acceso a grupos de todas las edades, desde alevines de 8 años hasta mayores de 75.

El campeonato, patrocinado por Suma Gestión Tributaria, se celebra en horario de mañana y tarde. En el tramo matinal participarán las categorías alevín, infantil y cadete; y para el horario vespertino están programadas las pruebas de juveniles, absolutos, veteranos, sub 23, SCM (personas que han sufrido un cáncer de mama) y PR (remoergómetro adaptado).

Una imagen de una competición de remoergómetro / Federación de Remo de la Comunitat Valenciana

Individual y por relevos

La competición cuenta con dos modalidades, una individual y otra de relevos, en la que compiten cuatro deportistas en cada equipo. Las distancias difieren según la edad y se sitúan entre 500 y 2.000 metros. Esta cifra se multiplica por dos para las pruebas de relevos.

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Está prevista la participación de casi 230 deportistas a título individual y de 38 equipos en los relevos.