El sorteo de la Copa del Rey se celebrará en el Real Liceo Casino de Alicante el 4 de mayo

El sorteo de la fase final de la Copa del Rey de balonmano se celebrará el próximo 4 de mayo en el Real Liceo Casino de Alicante, donde se definirán los emparejamientos de los cuartos de final del torneo, cuya fase decisiva se disputará del 5 al 7 de junio. El acto, previsto a las 13:00 horas, contará con la presencia del entrenador, el capitán y un representante de cada uno de los equipos participantes en esta fase final. La competición se disputará en el Centro de Tecnificación Pedro Ferrándiz, donde habitualmente juega sus partidos el HLA Alicante.

Ya están clasificados para esta ronda el vigente campeón, el Barça, y el equipo anfitrión, Horneo Alicante, que actuarán como cabezas de serie en el sorteo. Junto a ellos competirán Recoletas Atlético Valladolid, REBI Balonmano Cuenca, Viveros Herol Balonmano Nava, Bathco BM Torrelavega, Bada Huesca e IRUDEK Bidasoa Irun, que lograron su billete en la tercera fase del torneo. El emparejamiento de los equipos para los cuartos de final se realizará por sorteo, con los dos cabezas de serie ubicados en posiciones opuestas del cuadro, mientras que el resto de conjuntos se irán distribuyendo según el orden de extracción. En el mismo acto quedarán definidos también los cruces de semifinales.

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Durante la jornada se celebrará además el sorteo de la Minicopa de España en categoría cadete masculina, en la que participarán los clubes presentes en la fase final y se jugará en el Pitiu Rochel, casa del Horneo. Alicante acoge de nuevo la Copa del Rey tras la edición disputada en abril de 2019, en la que el Barça se alzó con el título tras vencer en la final al Cuenca Ciudad Encantada.