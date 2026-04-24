Ángela Martínez logra la plata en el Mundial de Aguas Abiertas

Diez kilómetros suelen ser suficientes para marcar la diferencia. Eso sería lo habitual. Sin embargo, Ángela Martínez ha luchado los diez kilómetros de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas hasta el final y se ha quedado a las puertas. La nadadora ilicitana cruzó la meta solo cinco segundos después de la australiana Moesha Johnson. El evento, celebrado en las costas de Ibiza, solo contó con Martínez como medallista nacional.

La jornada ha estado marcada por la dureza del mar y la baja temperatura del agua. En la bahía de Santa Eulària, el alto nivel internacional ha obligado a los nadadores a competir al límite desde el inicio, según ha informado la organización.

La primera prueba han sido los diez kilómetros femeninos. En ellos, la australiana Moesha Johnson se llevó el triunfo tras una hora, 58 minutos y 51 segundos de competición. Justo detrás cruzó la ilicitana Ángela Martínez. Cinco segundos han separado a las dos primeras clasificadas. El podio lo completó la húngara Bettina Fabian con una hora, 59 minutos y un segundo.

Una vez concluida la prueba, Ángela Martínez tuvo tiempo para atender a la federación española de natación. "Estoy muy contenta porque no me lo esperaba. Debido a las olas, he cambiado mi estilo de nado levantando la cabeza y haciendo la brazada más grande", admitió la ilicitana. "Yo estaba intranquila previamente a nadar, pero una vez te tiras solo estoy pensando en la carrera y en ver cómo la puedo gestionar mejor. Eso sí, los 10 kilómetros son duros", añadió Martínez acerca de las condiciones del clima.

Noticias relacionadas

En esta ocasión, la nadadora ha optado por una estrategia diferente a la que habitúa. "Mi principal problema es que siempre salgo lenta, por eso pierdo el grupo cabecero, y cuando me quiero dar cuenta, ya no hay arreglo. He intentado empezar delante desde el principio como me ha dicho mi entrenador (Xavi Casademont) y estoy muy contenta. Por fin le he hecho caso, no me salía y aunque en varias ocasiones se me ha ido el grupo, he tenido un buen plus final", declaró Martínez.