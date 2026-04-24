La falta de acierto retrasa la salvación del Horneo

Era el día perfecto para sellar la permanencia. Jugabas en el Pitiu Rochel, contra el otro equipo recién ascendido y encima el mismo día que ambos podían certificar otro año más en Asobal. Sin embargo, el Horneo Alicante cae frente al Caserío Ciudad Real por 26-31 en un partido marcado por la poca puntería de los de Roi Sánchez. Los 14 goles de Iván Montoya, que acabó el partido con un cien por cien de acierto, no fueron suficientes para celebrar la permanencia en casa.

Antes siquiera de comenzar del partido, el pabellón alicantino ya estaba de celebración. Javier Borragán recibió el galardón a mejor jugador de la liga en el mes de marzo.

Javier Borragán pasa el balón a Ander Torriko durante el partido entre Horneo y Caserío. / Pilar Cortés

El inicio de los alicantinos fue frenético. Pese a que el Ciudad Real planteó un inicio más académico, el conjunto dirigido por Roi Sánchez comenzó atacando con gran velocidad. Pese al choque de estilos, la igualdad fue absoluta en los primeros compases.

Iván Montoya fue un quebradero de cabeza para la defensa manchega. El pivote alicantino obligó a los rivales a encadenar una tarjeta amarilla, una exclusión y un golpe franco seguidos para tratar de frenarle. Pese a lograr superar el muro de jugadores visitantes, la falta de puntería del Horneo permitió que los ciudadrealeños se aventajasen en el marcador.

Roi Sánchez no estaba contento con lo que veía y fue el primero en parar el encuentro. A los once minutos de encuentro, las faltas en ataque combinadas con una preocupante falta de acierto obligaron al vigués a intervenir. Las indicaciones del gallego consiguieron devolver la igualdad en el juego, pero la ventaja seguía del lado visitante.

Tan pronto como el reloj marcaba los quince minutos, la calma comenzó a reinar en el Pitiu Rochel. Con un juego más pausado, el Horneo supo ponerle cabeza al partido para reclamar la igualada. La buena dinámica de los alicantinos fue cortada por la exclusión de Hamza Abdalla a los 20 minutos. Con un jugador menos en pista, los locales ralentizaron aún más su juego, por lo que separarse en el marcador se tornó imposible. Ese cambio de moral hizo que los visitantes se distanciaran en tres goles al mismo tiempo que concluía la primera parte.

El regreso a la pista devolvió un partido con la misma igualdad con la que marchó. Horneo y Caserío intercambiaban golpes a un ritmo paralelo. Ocho minutos después de la reanudación, las tablas regresaban al marcador. Dos faltas en ataque consecutivas de los visitantes permitían que los tantos de Lewis-Parker y Montoya dejaran al electrónico con un 17-17.

Ander Torriko intenta disparar durante el partido contra el Caserío Ciudad Real. / Pilar Cortés

La segunda mitad tuvo un nombre propio: Santiago Giovagnola. El portero argentino se convirtió en un muro que frustraba ataque tras ataque por parte del Horneo. Con ese despliegue defensivo, el Caserío volvía a un partido como el de la primera mitad, con una ventaja de hasta tres tantos. La falta de acierto de los locales no dejó otra a Roi Sánchez que llamar su segundo tiempo muerto. Sin embargo, las indicaciones del entrenador no tuvieron efecto. La distancia se congeló en tres puntos.

A ocho minutos del final, una aparente jugada más terminó decantando definitivamente el partido para los manchegos. Pepe Oliver golpeó involuntariamente la cara de un rival, lo que hizo que los colegiados le excluyeran dos minutos de pista. Con un jugador más y pocos minutos para acabar, Caserío Ciudad Real aumentaba a cuatro la distancia en el marcador.

Minuto 58, Roi Sánchez llama a los suyos al banquillo. Había que hacer algo si querían rescatar el resultado. El entrenador decidió, entonces, jugar sin portero, a la desesperada. Sin embargo, a las primeras de cambio, la ilusión se apagó. Giovagnola volvió a hacer de las suyas blocando un tenso lanzamiento a la escuadra que cortaba consigo todas las ansias de remontar de los alicantinos.

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La derrota obliga a los de Roi Sánchez a esperar otra semana más para certificar la salvación. Su siguiente partido, frente al Puente Genil, será el próximo sábado en el feudo cordobés. De nuevo, la permanencia volverá a estar en manos del Horneo.