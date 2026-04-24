La internacional alicantina Paula Tomàs se retira del fútbol a los 24 años por cuestiones de salud

Exjugadora del Levante y actual del Aston Villa inglés, la defensora alicantina Paula Tomàs ha anunciado que se retira del fútbol a los 24 años por cuestiones de salud. "Siempre he bromeado con esto… Pero nunca era en serio. Hoy sí. Oficialmente, mi carrera como futbolista profesional tiene ya su punto final. Mi cuerpo me ha pedido parar y, por eso, de forma casi obligada, tengo que priorizar mi salud y despedirme de lo que me gusta", anunció mediante un comunicado en su cuenta de Instagram. En la misma plataforma de Meta su actual club ha hecho una publicación con fotografías de la jugadora de El Verger a lo largo de toda su trayectoria con el texto: "Una gran jugadora pero más aún una persona increíble. Estamos orgullosos de ti, Paula".

Paula Tomàs disputándose el balón con Lucy Bronze durante su etapa en el Levante. / Enric Fontcuberta

Internacional con la Roja

Nacida en la localidad de la Marina Alta de El Verger, Paula Tomàs ha sido internacional con España y, tras once años con en el Levante (superó los 100 partidos con el primer equipo) fue fichada por el Aston Villa en verano de 2024. Se retira tras apenas dos años en una de las ligas más competitivas del mundo y reconoce que se despide triste porque ha sido completamente feliz, pero a su vez se va "tranquila" porque ha sido "completamente consciente de lo feliz que estaba siendo".

"Aunque ahora son momentos difíciles, solo me queda agradecer porque todo lo que he vivido en este deporte ha merecido la pena. Agradecer a todos los que me han acompañado en este camino; personas que me han hecho ser muy feliz, que me han hecho vivir momentos más que especiales los cuales hoy son recuerdos que vivirán conmigo para siempre", ha señalado.

"Ahora empiezo una nueva vida; espero pasármelo la mitad de bien de lo que me lo he pasado en esta (…). Así que gracias, muchas gracias y hasta siempre", ha finalizado en el emotivo comunicado.

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Reacciones

Afable, risueña, Tomàs deja un gran vacío en el vestuario. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la WSL, también en la Liga F antiguas compañeras y rivales han tenido palabras de ánimo y apoyo para la de El Verger. Alba Redondo, Sílvia Lloris y la también alicantina Fiamma Benítez son solo algunas de las compañeras que le han brindado mensajes de apoyo.