Vicente Moya, Team Manager del Horneo Alicante: "Estamos capacitados para competir con todos los equipos"

Con cinco partidos aún por jugar de liga, el Horneo Alicante está virtualmente salvado. En 2023, estar en Asobal parecía una quimera para el equipo. Ese año regresaba al club Vicente Moya para ocupar el puesto de Team Manager. Tres años después, el conjunto está asentado en primera división y será cabeza de serie en la Copa del Rey en junio, gracias a su condición de anfitrión. El buen estado de forma del equipo hace que Moya sea optimista con el futuro del deporte en la ciudad: "Espero que esta temporada sea la definitiva para que la gente que todavía no viene al balonmano comience a seguir al equipo".

Pregunta: Han pasado tres temporadas desde su regreso al Horneo y ahora se colocan en Asobal, prácticamente salvados y con la Copa del Rey a la vista, ¿cómo valora su segunda etapa en el club hasta ahora?

Respuesta: Ha sido un proyecto que estábamos destinados a conseguir. Todos los objetivos que nos propusimos se han conseguido. Primero conseguimos ascender, que es lo más difícil, y ahora tenemos la permanencia prácticamente en nuestras manos. Lo lógico sería pensar que mantenerse en Asobal es más complicado, pero ascender es muchísimo más duro. Aunque aún no es matemático, parece ser que ya está hecho. Tanto para el equipo como para la ciudad de Alicante, la Copa del Rey es el premio a todos estos años de trabajo. Creo que todo ha sido de diez.

P: Pese a que faltan cinco partidos por jugar, la salvación es cosa de tiempo. ¿Qué sensaciones le deja el primer año en la primera división del balonmano español?

R: La sensación que tengo, por una parte, es que el trabajo de confección del equipo es muy buena. Hemos podido hacer un equipo que sí que estaba preparado para Asobal. A partir de la llegada de Roi (Sánchez), el equipo se asentó y la verdad es que estamos compitiendo contra los equipos de arriba. Quitando al Barcelona, hemos hecho grandes partidos contra prácticamente todos los equipos de la parte noble de la tabla. Nos queda rematar la salvación, que ojalá sea este viernes, pero estoy muy contento con la temporada.

P: ¿Cómo es su relación con Roi Sánchez en el día a día del equipo?

R: Muy buena. Estoy en contacto con él para prácticamente todo. Mi labor es conseguir que él se dedique exclusivamente a los temas estrictamente deportivos. Yo me encargo del resto de cosas que giran alrededor de un equipo de Asobal para que él no se tenga que preocupar. Él es muy profesional y, cuando trabajas con gente así, da gusto.

P: ¿Y con los jugadores?

R: La relación es igual de buena. Hay algunos que los conozco de hace más tiempo, pero lo bueno que tiene esta plantilla es que son jugadores muy comprometidos, muy profesionales y lo demuestran en el campo. La relación es muy buena. Convivimos muchas horas juntos y al final ese compromiso se agradece.

P: En poco más de un mes, Alicante acogerá la Copa del Rey de balonmano, ¿a nivel organizativo qué espera del evento?

R: Espero que a partir de este año en Asobal, donde cada vez viene más gente al pabellón, esta temporada sea la definitiva para que aún más gente venga. Va a ser muy divertida, vienen grandes equipos. El día cuatro de mayo es el sorteo y al día siguiente se ponen a la venta las entradas. Creo que va a ser el espaldarazo definitivo para que la gente de la ciudad que todavía no viene al balonmano se divierta y comience a seguir al equipo.

P: Y a nivel deportivo, ¿hasta dónde piensa que puede llegar el equipo?

R: Nuestro objetivo es llegar a la final contra el Barça. Pienso que estamos totalmente capacitados para poder ganar a todos los equipos o, por lo menos, competir. Veremos como se desarrolla la competición, pero nuestra idea es esa. Encima, llegar hasta allí te daría el premio de poder jugar en Europa el año que viene.

P: Con la temporada ya decidida en liga, ¿qué espera del equipo para la 26/27?

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R: Estamos trabajando, desde la parte técnica del club, en confeccionar una plantilla todavía más potente. Evidentemente, con la experiencia de este año, creemos que vamos por el buen camino y que el año que viene seremos todavía más competitivos si cabe.