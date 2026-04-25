El Atticgo Elche comienza los últimos “play-offs” de Joaquín Rocamora con victoria

Nunca saben bien las despedidas, pero que mejor remedio que endulzarlas. El Atticgo Elche comienza los últimos “play-offs” con Joaquín Rocamora como entrenador con una victoria por 24-19 frente al Rocasa Gran Canaria. El partido estuvo marcado por un gran despliegue en defensa por parte de las franjiverdes. Los siete goles de Figueiredo fueron clave en el apartado ofensivo.

Tras un inicio marcado por las imprecisiones, Lisa Oppedal marcó la diferencia para las locales. La extrema torrevejense envió el balón al fondo de la red en dos jugadas consecutivas para marcar una corta ventaja para las locales.

A falta de seis minutos para la conclusión de la primera mitad, un veloz contraataque del conjunto dirigido por Joaquín Rocamora aumentaba la diferencia a tres tantos. Dejan Ojeda, entrenador del Rocasa Gran Canaria, no tuvo otra que pedir el primer tiempo muerto del partido. El tiempo de respiro resultó convirtiéndose en beneficioso para las locales. Tras este, el Atticgo mantuvo el ritmo en ataque para finalizar la primera parte con un 12-8 en el marcador.

Tras la reanudación, el Atticgo dio incluso una mejor versión. Las cuatro primeras jugadas ilicitanas fueron exitosas, por lo que, apenas cinco minutos después de iniciar la segunda mitad, el técnico visitante pedía su segundo tiempo muerto.

Una vez en pista, el conjunto franjiverde aprovechó la envergadura de Carmen Figueiredo para anotar a través de potentes disparos lejanos. Pese a mantener el partido con una diferencia de cuatro, algo no debió a Rocamora para pedir un tiempo muerto en el minuto 43. A nivel defensivo, el equipo reaccionó en sobremanera, tanto que después de cinco minutos sin anotación visitante, Ojeda volvía a parar el partido.

Los últimos minutos se convirtieron en un intercambio de golpes constante. Toda la precisión que le faltó a ambos equipos al inicio del partido se hizo presente hacia el final. Aun con eso, el Atticgo supo dominar la marea para mantener su ventaja y cerrar el encuentro con un 24-19 para la vuelta.

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Una vez finalizado el encuentro, Joaquín Rocamora recibió un homenaje a modo de despedida por parte de todos los presentes en el Esperanza Lag. En él, el oriolano revivió los mejores momentos de su etapa en el Elche y posó junto a todos los trofeos conseguidos como franjiverde.