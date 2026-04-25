Borragán: el MVP del Horneo que no mira el DNI

Camino de los 37 años, tras haber jugado en doce equipos de cuatro países distintos, el ovetense Javier Borragán vive una segunda juventud. Asentado en el lateral derecho del Horneo BM Alicante, ha sido elegido mejor jugador de marzo en la Liga Asobal, la máxima categoría masculina del balonmano español, de la que también fue el máximo goleador del mes pasado. "A nivel físico me encuentro muy bien, desde que llegué a Alicante las cosas están funcionando, a nivel colectivo y a nivel personal", apunta el jugador.

Sus números en la élite impresionan para un balonmanista de su edad. En los cuatro encuentros de su equipo en marzo, Borragán ha sido autor de 31 goles y de 8 asistencias, con un 68 por ciento de efectividad en el lanzamiento. Su mejor actuación se registró en el partido en el pabellón Huerta del Rey contra el Recoletas Atlético de Valladolid, en el que marcó 9 tantos en 10 lanzamientos y repartió dos asistencias. Eso le valió ser incluido en el siete ideal de la jornada.

Larga trayectoria fuera

Borragán empezó a jugar a los nueve años y estuvo ligado al Base Oviedo hasta los 17, cuando se fue a Pamplona. Era 2007. "Allí estuve siete años y luego me fui a Portugal, volví al Bidasoa, pasé nueve años en Francia, la temporada pasada estuve en Huesca, tuve una experiencia en Dubai y en noviembre me incorporé al Alicante", enumera el jugador. La soltería y el hecho de no tener hijos le ha dado más flexibilidad a la hora de romper amarras, aunque admite que cada vez valora más la proximidad a los suyos: "Echo mucho más de menos vivir cerca de la familia y de los amigos ahora que cuando tenía 25 años. Puede que la distancia a Asturias sea parecida entre vivir en París y hacerlo en Alicante, pero para mis padres, por ejemplo, no es lo mismo venir hasta aquí que ir hasta otro país".

Si por algo está destacando ahora Javier Borragán es por la parcela ofensiva, en la que acumula una gran cantidad de goles desde su aterrizaje en Alicante. Pero no siempre ha sido así, como explica el propio deportista: "Hay jugadores que pueden tener características más definidas, pero he intentando adaptarme a cada campeonato y a lo que me pedía el entrenador en cada momento. Soy completo, igual no soy el mejor en ninguna cosa, pero tampoco desentono".

Javier Borragán pasa el balón a Ander Torriko durante el partido entre Horneo y Caserío. / Pilar Cortés

Llegó en un momento delicado para el club, recién ascendido a la Liga Asobal, pero una vez producidos los ajustes necesarios, el Horneo Alicante está situado en la zona media de la clasificación, a punto de lograr el objetivo de la permanencia y convirtiendo su cancha de juego, el Pitiu Rochel, en un fortín.

Noticias relacionadas

Sin pensar en la retirada

Cuando uno está a punto de cumplir los 37 años, lo lógico es que esté pensando en la retirada, aunque si la Liga Asobal te elige jugador del mes es que tu rendimiento no es el propio de un jugador al borde de dejarlo. "Hay días en que quiero dejarlo mañana y otros que pienso que puedo jugar cinco años más", reconoce Borragán con una sonrisa, y añade: "Físicamente me encuentro bien, pero es más difícil de cabeza, hacer todos los días lo mismo, la exigencia a nivel de recuperación… a veces te planteas si te apetece seguir haciéndolo. Pero como en cualquier caso el horizonte es corto, me voy poniendo objetivos a corto y medio plazo, tomando las decisiones cuando llega el momento".