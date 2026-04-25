El HLA Alicante visita al colista con la victoria como obligación

Ganar en la pista del colista... o complicarse demasiado el «play-off». Esa es la tesitura en la que se encuentra el HLA Alicante ante su visita (domingo, 18 horas) al Palmer Mallorca, último clasificado de Primera FEB, con solo siete triunfos en su casillero y tres derrotas consecutivas, pero todavía batallando por evitar el ruinoso descenso.

El conjunto dirigido por Rubén Perelló quiere dar continuidad a la victoria lograda la semana pasada en Cantabria, ya que de los contrario sus opciones de, al menos, disputar el ascenso en la post-temporada se disminuirán, en una pelea entre tres (Menorca, HLA y Camora) para dos plazas, con enfrentamientos directos en las tres jornadas de fase regular que quedan.

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La plantilla del HLA Alicante se concentra durante un tiempo muerto. / Pilar Cortés

Para el viaje a tierras baleares, Perelló no podrá contar con Mike Torres, que incluso podría haber dicho adiós al curso. «Es un partido vital para nosotros. Es momento para que otros den un pasito adelante, hacer un partido serio como equipo», aseveró el técnico lucentino en la rueda de prensa previa al choque. «Ahora mismo no hay rival fácil, cualquiera puede ganar a cualquier. Palmer tiene capacidad física para meternos en problemas y debemos ir con el cuchillo entre los dientes», agregó Perelló.