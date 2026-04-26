El Alcoyano sueña, Intercity e Ilicitano aún no respiran

La penúltima jornada en Segunda Federación deja, en clave alicantina, al Alcoyano cerca de disputar el «play-off» de ascenso, tras ganar al Sant Andreu en casa; y a Intercity e Ilicitano en disputa por evitar la plaza de promoción de descenso a la quinta categoría del fútbol nacional, después de la goleada encajada por el filial y del valiosísimo triunfo del Intercity. El Orihuela perdió.

Tres puntos de oro

El Intercity, metido en posición de «play-out» al inicio de la jornada, buscaba revertir una nefasta dinámica que acabó salvando con un triunfo por la mínima. En un encuentro abierto, decantó Sito con un gol a un cuarto de hora para el final, dando tres puntos de oro a los suyos y quedando en juego la salvación en la última jornada en el Antonio Solana ante el Colonia Moscardó.

Sin salvación franjiverde

Buscaba sumar el Ilicitano en Coria y sellar la permanencia en un encuentro donde los locales golearon a un filial franjiverde que encajó dos goles antes del descanso, y se quedó ya sin opción de recomponerse del golpe, ya que en el segundo tiempo encajó dos goles más. En la última jornada, decisiva para los de Carlos Cuéllar, el Ilicitano dependerá de sí mismo en el Diego Quiles ante el Quintanar del Rey.

Paso hacia el «play-off»

Pasillo al campeón Sant Andreu y puntos en juego locales para buscar sellar el «play-off». El Alcoyano cerró por la via rapida el encuentro con dos goles de arranque ante un rival que, sin nada en juego tras el ascenso conseguido la semana anterior, se dejó los puntos en Alcoy. Solbes a los dos minutos y De Pedro, antes de la media hora, encarillaron un cómodo encuentro para los de Fran Alcoy que pese al triunfo tendrán que sellar en las islas ante el Andratx la promoción de ascenso.

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Derrota oriolana

El Orihuela viajaba a Las Palmas para medirse al filial amarillo, en un encuentro donde el conjunto escorpión golpeó primero con el gol de Solsona antes de la media hora. Elías, antes del descanso, colocaba un empate que los canarios volteaban con un gol de Kirian Ramírez al iniciarse el segundo tiempo, suficiente para dejar a los oriolanos sin sumar.