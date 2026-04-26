Tenis
Dani Mérida causa sensación en Madrid y buscará los octavos
El tenista del Club Atlético Montemar, que saldrá del torneo entre los 100 mejores del mundo, se enfrentará a Tsitsipas con la máxima confianza
Es junto a Jódar una de las grandes sensaciones del Mutua Madrid Open. Dani Mérida ,tenista del Club Atlético Montemar, se ha convertido en una realidad. El tenista madrileño pero afincado en Alicante superó (6-3, 6-4) este sábado al francés Corentin Moutet para meterse en tercera ronda del Mutua Madrid Open que se está disputando en la Caja Mágica, donde se medirá al griego Stefanos Tsitsipas.
Mérida escribió otra página en la irrupción ante su público y en torneos Masters 1000, donde aún no tenía ninguna victoria hasta esta primera experiencia en la capital. De nuevo en la Pista 3, Mérida exhibió una tremenda pegada ante un público entregado para confirmarse en el ‘Top 100’ del mundo.
El reciente finalista en Bucarest, su primera opción de levantar un título, dejó una segunda muesca en la tierra de la capital, dos días después de salvar dos bolas de partido en su estreno. Mérida mostró su rodaje, pidiendo sitio desde la previa, y llevó la voz cantante ante un Moutet que se estrenaba en Madrid y que trató por todos los medios de no despedirse de primeras.
El tenista local se puso en modo ataque y firmó dos ‘breaks’ seguidos (5-1), pero entonces notó la presión de cerrar el trabajo y el francés encontró la manera de incomodar el despliegue de su rival. Las dejadas y el ritmo contrario que buscó Moutet, sin desperdiciar tampoco algún roce con el público, terminaron funcionando, pero Mérida no dejó escapar un serio primer set.
La igualdad reinó en el segundo parcial hasta que de nuevo el español golpeó, con un ‘break’ en el quinto juego que quiso responder a continuación el francés. El desgaste acumulado se dejó notar en Mérida, con juegos al límite sin soltar el mando, y pudo más su ambición por ser uno de los protagonistas de este Mutua.
El tenista del Montemar tendrá a priori que dar un salto más en su tenis de cara a su cruce con Tsitsipas, por un billete a octavos de final. El griego, en busca de su mejor versión, cerró la Caja Mágica con su victoria en el último turno de la jornada sobre el kazajo Aleksandr Bublik, quien peleó para tratar de forzar el tercer set (6-2, 7-5).
«Una parte importante del público me está ayudando mucho. En los partidos donde parece que no puedo más, tener al publico a mi lado está siendo una clave. Como ocurrió en la primera ronda, ha sido una ayuda increíble. La gente me motiva a luchar cuando creo que ya no puedo», aseguró Mérida, que participó también en el Challenger de Montemar.
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