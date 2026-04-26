Dani Mérida, tenista del Montemar: "Puedo competir con los mejores del mundo"

Dani Mérida llevaba tiempo haciendo sonar su nombre en el mundo del tenis. Concretamente desde que en edad júnior, año 2022, alcanzara los cuartos de final de Roland Garros en el torneo destinado, en la segunda semana de competición parisina, a las jóvenes raquetas del circuito.

El producto formado en las pistas del Club Atlético Montemar ha ido construyendo una carrera desde la base. Y en esta primavera de 2026 están llegando los primeros grandes resultados, especialmente en el ATP 1.000 de Madrid, donde ha alcanzado los octavos de final, tratando de rellenar el hueco, junto a Alejandro Davidovich y Rafa Jódar, del vacío que dejó para el tenis español la baja por lesión de Carlos Alcaraz.

El camino de Mérida en Madrid

Mérida ha ganado ya en Madrid cuatro partidos, dos de ellos correspondientes a la fase previa y otros dos del cuadro principal. Para este logró su billete tras derrotar al británico Billy Harris (6-3 y 7-5) y al argentino Marco Trungelitti (7-6 y 6-3), este último primer cabeza de serie en la mencionada fase preliminar.

Ya entre los mejores del mundo, el tenista del Montemar, de 21 años y que juega en casa, ya que es madrileño de nacimiento, tuvo que volver a enfrentarse, casualidades del destino, a Trungelitti en primera ronda, ya que el sudamericano recibió una plaza de 'lucky loser' debido a las bajas por lesión. Mérida le volvió a derrotar, esta vez con bastantes más apuros: 6-4, 1-6 y 7-6.

Dani Mérida durante el partido de este sábado / EFE

El 'tie-break' que decidió el pase a segunda ronda en este partido tuvo su punto épico, ya que se resolvió por un apretado 8-6 a favor del español. El siguiente obstáculo en el camino de Mérida fue el francés Corentin Moutet, cabeza de serie número 26 del torneo, al que pasó por encima (6-3 y 6-4). Su siguiente rival, este lunes, será el griego Stefanos Tsitsipas, que trata de reencontrar su mejor versión tras haber llegado a ser número 3 del mundo y finalista del Open de Australia y Roland Garros, aunque actualmente ocupa la posición 80 del ranking ATP.

Declaraciones de Mérida

El tenista del Montemar explicó su paso al frente esta temporada y la confianza que tiene en su juego para "competir con los mejores del mundo", después de alcanzar este sábado la tercera ronda del Mutua Madrid Open, donde sin duda está funcionando el apoyo del público.

"Al principio estaba nervioso, luego con el público apoyando y empezar bien, te vas soltando. Es lo que ha pasado hoy. Hoy estaba más suelto y espero que en el próximo partido esté todavía más suelto, y dar más nivel", apuntó en rueda de prensa.

El madrileño superó al francés Corentin Moutet por 6-3, 6-4 y dio otro paso más en su idilio con la Caja Mágica, con dos victorias de espectáculo en la Pista 3, las primeras que logra en un Masters 1.000. "Se me está dando muy bien esta pista, no tengo preferencia. Me estoy sintiendo muy bien jugando en Madrid y ojalá que en el siguiente partido siga así", afirmó.

Dani Mérida celebra un punto / EFE

"Me está ayudando mucho, en los momentos que parece que no puedo más, tener al público animando se nota. Es una ayuda increíble, me motiva a luchar cuando creo que no puedo más", añadió sobre el apoyo de una grada que tuvo pique con el francés. "Sabía que en algún momento iba a entrar en eso con el público, me lo esperaba. En el momento cuesta, lo he gestionado y he estado centrado 100% en mí. No me ha afectado tanto porque lo he gestionado bien", confesó.

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Además, Mérida, ya en el 'Top 100' del mundo y reciente finalista en Bucarest, valoró su irrupción. "El nivel lo tenía. A lo mejor me faltaba jugar contra esta gente, verme capacitado. Este año he jugado más torneos de este estilo, y desde el primer partido me lo he creído. Creo que tengo el nivel para competir a los mejores del mundo", afirmó, confesando que está "físicamente bien" pese a la acumulación de partidos viniendo de la previa.