El HLA Alicante vuelve a las andadas y cae en Palma

El Lucentum de las dos caras volvió a aparecer en Palma de Mallorca. Con la misma tónica que el resto de la temporada, los de Perelló pecaron otra vez de irregularidad y de precipitación. La remontada del tercer cuarto terminó echándose a perder por culpa de malas decisiones y de un Palmer Basket que sueña con la permanencia en la categoría de plata del baloncesto español (77-68). De esta forma, el "play-off" se aprieta y todo apunta a decidirse en la última jornada.

Rubén Perelló observa el partido de pie. / Palmer Basket

Era un día donde dos objetivos opuestos apuntaban a colisionar. El Lucentum, inmerso en la pelea por el "play-off" y con la derrota del Zamora en la cabeza, viajaba a Palma para medirse al colista de la competición, un equipo que parte con un objetivo claro, pelear la permanencia hasta que los números digan lo contrario.

Conscientes de ello, los mallorquines arrancaron el partido con una marcha más junto a un parcial de 5-0. En el lado visitante el acierto tardó en llegar más de lo previsto y mientras que el HLA sufría en cada ataque, el conjunto mallorquín solo sabía encestar de tres con cinco aciertos en los primeros cinco minutos. Tardó en llegar la reacción visitante, pero terminó haciéndolo gracias a una clara mejoría en defensa. Con esto se marcharon ambos conjuntos al primer entreacto con un marcador de 22 a 20.

Joseph se lamenta durante el último partido. / Palmer Basket

El segundo cuarto abrió el telón con un triple alicantino, pero una antideportiva posterior a Tamba fue el preludio de los peores minutos del HLA. Los locales se crecieron junto a su gente y aprovechando el mal momento visitante asestaron un parcial para marcharse nueve arriba. Comendador, con siete puntos consecutivos, se hizo el dueño del partido y la polémica empezó a aparecer en Son Moix.

Polanco fue el que intentó asumir responsabilidades para reducir la sangría, no obstante, los alicantinos solo sumaban desde el tiro libre. Con un resultado de 47 a 35 la primera parte llegó a su fin con muchas cosas por mejorar.

Era necesaria una reacción y la charla técnica de Perelló en el descanso surtió efecto. Pese a que Palmer Basket no aflojaba ni un instante, la mejoría visitante fue notoria. Larsen y Mwema ganaron protagonismo en el tercer cuarto y poco a poco el HLA Alicante consiguió reducir la diferencia a cinco puntos con un parcial de 9 a 16.

Polanco bota el balón ante el Palmer Basket. / Palmer Basket

Den Geu puso al Lucentum a dos con un triple y los mallorquines, acertados en la primera mitad, estaban sufriendo sus peores minutos del partido. 58-56 y todo por decidirse en los últimos diez minutos.

En el cuarto periodo la tensión creció y el ritmo bajó. Los dos conjuntos eran conscientes de todo lo que estaba en juego y a lomos de Coulibaly y su potencia en el rebote ofensivo, los alicantinos soñaban con el triunfo. Todo estaba igualado y la diferencia en el marcador era mínima hasta el momento de la pérdida de balón de Polanco.

El error terminó siendo decisivo y a partir de ahí los locales se marcharon en el marcador. Larsen y Mwema fallaron sus respectivos tiros y dejaron el duelo visto para sentencia. Así fue. 77-68 y fiesta total en Son Moix, mientras que, por otro lado, el HLA deberá seguir peleando por tener plaza en el "play-off".