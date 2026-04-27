Dani Mérida: de Montemar a la élite mundial

El alumno de la escuela de competición del Club Atlético Montemar Daniel Mérida está acaparando muchas miradas en el ATP 1.000 del Mutua Madrileña Madrid Open tras ganar al cabeza de serie numero 26 del torneo, el francés Corentin Moutet por 6/3 6/4, su primera victoria sobre un top 30 ATP. El montemarino está en un excelente estado de forma (hace dos semanas alcanzó su primera final ATP 250 en Bucarest) y se enfrenta hoy al griego Stefano Tsitsipas, ex numero dos del mundo, por un puesto en los octavos de final del Open.

Dani durante uno de sus partidos / EFE

Dani, madrileño de nacimiento, lleva desde los 10 años afincado en Alicante junto a su familia (Daniel es una persona imprescindible en su carrera y el que supervisa su día a día, Carmen y su hermano menor Iván), eligiendo Montemar como su destino desde tan temprana edad. Desde los diez años a la actualidad Dani ha estado en prácticamente en continuo contacto con la escuela de competición del Club Atlético Montemar. Desde noviembre del año pasado y estando el 170 del ranking mundial comenzó con su actual equipo a trabajar, staff formado por Israel Sevilla (director de la academia Tenniscomp) junto a sus compañeros Iván Navarro, Manolo Sandoval y Chimo Perez y su preparador físico Guillermo Martínez que viaja todas las semanas junto a él en el circuito profesional. No solamente es su preparador fisico, sino que es alguien fundamental en el equipo de Dani. Otra persona importante en su entorno es su novia Luana Gheba, que viaja junto a él prácticamente en la totalidad de los torneos.

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Confirmada su presencia en el cuadro final de Roland Garros (tras la baja de Carlos Alcaraz) y Wimbledon, Dani preparara la cita parisina jugando la próxima semana en Roma ATP 1000, Valencia 175 y Geneva 250. Israel, entrenador de prácticamente toda la carrera deportiva de Iván Navarro (67 ATP), ha entrenado a jugadores profesionales como Daniel Gimeno (52 ATP), Santiago Ventura (98 ATP) y ahora Daniel Merida, que saldrá como poco el numero 85 del ranking mundial dentro de una semana. "El potencial de Dani es incuantificable, el límite será cuestion de él, tiene aún mucha margen de mejora en distintos aspectos del juego, además de que es un jugador que puede alcanzar su máximo nivel tanto en pistas rápidas como de tierra", señala su entrenador.