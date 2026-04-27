El HLA Alicante encuentra filial en el SCD Carolinas

A través de un comunicado en sus redes sociales, el HLA Alicante ha anunciado el acuerdo con la sociedad cultural deportiva Carolinas para incorporar a su equipo de Tercera FEB, cuarta división, como filial del conjunto lucentino. En él, afirman que el vínculo les hará compartir estructura deportiva "con el objetivo de facilitar la progresión de jugadores dentro de un mismo proyecto competitivo".

La coordinación entre ambas entidades permitirán que los jugadores del Carolinas puedan ser vinculados con el primer equipo del HLA. También aseguran, que la relación se concibe "en un sentido bidireccional", por lo que jugadores en etapa formativa de la Fundación Lucentum podrán recalar en el ahora filial, para continuar su desarrollo como jugadores.

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Con este acuerdo, ambas entidades reafirman su compromiso por el desarrollo del baloncesto en la ciudad de Alicante. Dejando de lado rivalidades, los equipos apuestan por un modelo de crecimiento conjunto "que refuerza la conexión entre formación y alto rendimiento".