El Horneo tiene la salvación en su mano

Por muy plácido que pueda parecer el final de temporada del Horneo, cuanto antes aseguren la permanencia, más tiempo tendrán para focalizarse a tiempo completo en la Copa del Rey, donde actuarán como anfitriones. La derrota del pasado viernes frente a Caserío Ciudad Real atrasó las opciones del conjunto dirigido por Roi Sánchez de certificar su segundo año en Asobal. Con cuatro jornadas aún por disputarse, el próximo partido de los alicantinos será determinante para su final de campaña.

En su primera temporada en la máxima categoría del balonmano español, lo esperable era que el Horneo peleara por no descender. Sin embargo, tras 26 jornadas, los de Roi Sánchez son décimos con 21 puntos. El descenso ya parece un tema ajeno para los alicantinos, ya que el Puente Genil, sus próximos rivales, marcan la posición de “play-off” por la permanencia cinco puntos por detrás del Horneo.

Pepe Oliver intenta tirar a puerta durante el partido contra el Caserío Ciudad Real. / Horneo Alicante

La jornada 26 fue la primera bola de partido. Si el Pitiu Rochel cantaba una victoria local y se daba la esperable derrota del Bada Huesca en Barcelona, el Horneo se aseguraba evitar el descenso directo. Sin embargo, pese a que los oscenses no fueron rivales para los vigentes campeones, Sánchez y los suyos no pudieron contra el Caserío Ciudad Real y cayeron por 26-31 en casa.

Tras el mal resultado, es momento de sacar la calculadora. La próxima jornada les hará un favor a los alicantinos. Su siguiente rival es el Puente Genil. El equipo cordobés es decimocuarto con 16 puntos. Aquel equipo que tenga la mala fortuna de terminar la liga en esa posición se tendrá que enfrentar a un equipo de la División de Honor Plata por retener su puesto en Asobal. Los números son sencillos. Si el Horneo gana en el Alcalde Miguel Salas este sábado (19:30 horas), serán equipo Asobal de pleno derecho en la temporada 26/27. Por ello, los de Roi Sánchez saldrán, probablemente, con una marcha extra para concluir plácidamente la temporada. Ahora, de no conseguir los dos puntos, los alicantinos aún tendrán posibilidades de celebrar. La jornada 27 acogerá un duelo en el barro entre Huesca, penúltimo, y Guadalajara, último. Si los aragoneses no salen victoriosos, asegurarían que el Horneo no pudiese caer a posiciones de descenso directo.

Si el destino no sonríe al conjunto alicantino, su calendario si lo hará. Con cuatro partidos para finalizar la liga Asobal, el Horneo falta por enfrentar a tres de los últimos cuatro clasificados. Su camino hacia la permanencia comenzará este sábado en Puente Genil. Después, el Pitiu Rochel acogerá al único rival complicado, el Ademar León, que actualmente es sexto y trata de clasificarse a competiciones europeas. Por si la situación se complicase hasta niveles no deseados, el Horneo viajará a Nava de la Asunción para terminar recibiendo a un probablemente ya descendido Bada Huesca.

Una vez concluida la competición liguera, el Horneo afrontará el reto de la Copa del Rey. La competición se jugará en Alicante, por lo que el equipo de Sánchez actuará como cabeza de serie en el sorteo del próximo cuatro de mayo. Sin la posibilidad de enfrentar al Barça hasta una eventual final, por compartir la categoría preferencial en la lotería de enfrentamientos, el conjunto dirigido por Roi Sánchez tendrá posibilidades serias de ilusionar a su afición con una buena actuación en el torneo nacional.