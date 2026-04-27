Mbappé, lesionado: el Clásico y lo que queda de temporada, en riesgo

No será un final de temporada sencillo para el Real Madrid. El conjunto blanco afronta este tramo del curso sin prácticamente nada en juego más allá de su imagen, con el Barça saboreando LaLiga. Para colmo, el equipo ha perdido a varios futbolistas importantes por lesión en las últimas semanas, incluyendo a Arda Güler o Eder Militao.

El último en caer ha sido Kylian Mbappé. El delantero pidió el cambio de manera repentina a falta de 10 minutos para que terminara el encuentro en La Cartuja ante el Betis. Un momento delicado, poco antes de que los locales terminaran empatando el encuentro en el descuento.

El internacional francés se tocó la zona del isquiotibial de su pierna izquierda en varias ocasiones mientras hablaba con el jefe de los servicios médicos del club, Niko Mihic. Después, se marchó directamente al vestuario para una primera observación.

A pesar de que en un principio desde el club se transmitió que solo era una sobrecarga, las pruebas realizadas este lunes en Valdebebas han confirmado una lesión. Así lo ha explicado el Real Madrid en un comunicado oficial: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución.

Sin nada que jugarse y con el Mundial a la vuelta de la esquina, parece evidente que el futbolista no estará dispuesto a tomar ningún tipo de riesgo, por lo que la temporada de Mbappé con el Real Madrid podría haber acabado el día del Betis.

Desde el club, sin embargo, confían en que el jugador pueda estar recuperado para el Clásico del 10 de mayo. Lo que es seguro es que el delantero no estará este fin de semana ante el Espanyol, un día en el que el Barça podría proclamarse campeón de Liga. A partir de ahí, todo dependerá del riesgo que estén dispuestos a correr el futbolista y el equipo.

Los de Arbeloa tendrán que afrontar los siguientes partidos en lo que queda de campaña: Espanyol, Barça, Real Oviedo, Sevilla y Athletic Club. Un final de Liga que no es ni mucho menos sencillo y en el que la afición madridista estará muy pendiente del rendimiento que ofrezcan los jugadores. Eso sí, solo tendrán dos partidos en el Bernabéu (Oviedo y Athletic) para evidenciar su opinión.

Por su parte, Mbappé podría perder el pichichi en lo que queda de campaña. El francés ha marcado 24 goles hasta el momento y el único que parece capaz de poder superarle es Muriqi, que suma 21.