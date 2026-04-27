Balonmano
Triple convocatoria internacional en el Horneo Alicante
Faílde, Robledo y Walid, citados para la ventana del mes de mayo
Los jugadores del Horneo Alicante David Faílde, Lautaro Robledo y Hamza Walid han sido convocados con sus respectivas selecciones nacionales para lasemana del 11 al 17 de mayo.
Nacho Moyano, seleccionador de los Hispanos Juniors ha llamado a David Faílde para la disputa del Torneo Internacional Hedi Malek, que se celebrará en Monastir (Túnez) del 14 al 16 de mayo.
El meta gallego del Horneo Alicante disputará allí tres encuentros ante Túnez, Arabia Saudí y Austria.
Robledo y Walid, con Argentina y Egipto
Por su parte, Lautaro Robledo vuelve a una convocatoria con la selección de Argentina. En esta ocasión será para un stage en Ciudad Real. Allí, el combinado albiceleste dirigido por Rodolfo Jung preparará los Juegos Odesur, que disputarán en septiembre en Santa Fé, así como el Mundial del próximo mes de enero.
Por último, Hamza Walid también se marchará la semana del 11 al 17 de mayo con su selección. Egipto le ha convocado para preparar la próxima Copa de África que se disputará en septiembre de este año.
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