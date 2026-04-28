El HLA Alicante encara el momento de la verdad

Hace tiempo que la temporada entró en su fase decisiva, un periodo de tiempo donde cada partido cuenta y en el que minimizar errores es el primer cometido a seguir por los equipos. Cada entidad parte con sus respectivos objetivos y estos suelen colisionar semana tras semana. Sin ir más lejos, un ejemplo de ello se vio el pasado domingo en Son Moix.

Dos equipos, claramente separados en la clasificación, saltaron a pista con el mismo propósito, engordar el casillero de victorias. Sin embargo, el conjunto que partía como favorito se dejó ir y desperdició una posibilidad de oro que le haría rozar el "play-off" con la yema de los dedos.

Rubén Perelló observa el partido de pie. / Palmer Basket

Pecar de irregularidad y de relajación en algunos tramos están siendo los principales lastres de este Lucentum en la temporada 2025-2026. Muchos intentos de remontada han terminado en nada por excesos de tranquilidad en los momentos decisivos y eso no ha hecho más que penalizar en partidos claves.

El curso arrancó de la mejor manera con triunfos sólidos y sensaciones inmejorables, sin embargo, la marcha de pesos pesados y el estado físico de varios jugadores jugó en contra de un HLA Alicante que deberá luchar hasta la última jornada por entrar a una promoción de ascenso no apta para cardíacos, porque si hablamos de locura y de pronósticos inciertos, esta Primera FEB sabe mucho de ello.

Regalo desaprovechado

Antes de saltar a pista en tierras mallorquinas, el HLA recibió la mejor noticia posible desde Zamora. Grupo Alega Cantabria venció 86 a 89 al conjunto zamorano, principal rival del cuadro alicantino en lo que a la clasificación se refiere. Ambos equipos están separados por un triunfo, por lo que aprovechar el desliz ante Palmer Basket se presumía como un golpe sobre la mesa para afianzar, de una vez por todas, el último billete que da acceso al "play-off".

Nada más lejos de la realidad, lo visto sobre el parqué de Son Moix distó mucho de ello y el equipo volvió a firmar uno de esos partidos para el olvido. Sin un rumbo claro durante el segundo cuarto y con la baja de Mike Torres penalizando en el apartado ofensivo, los de Perelló sumaron su 15ª derrota del curso en casa del que era colista antes de arrancar la jornada.

En juego la continuidad

Solo restan dos encuentros para cerrar la fase regular y aún queda mucha tela que cortar. No solo está en liza la posibilidad de llegar a la postemporada, sino también la continuidad de muchas piezas del equipo, incluido entrenador y jugadores. Los duelos ante Tizona y Zamora, junto a un posible "play-off", tendrán una importancia capital en lo que a decisiones del proyecto se refiere. Nada se puede dar por sentado en esta liga donde todo viaja a un ritmo endiablado.

El margen de error ya es inexistente y ahora es cuando se debe demostrar la ambición del equipo y las ganas de pelear por un ascenso que, meses atrás, no sonaba tan utópico, pero que, por cuestiones ajenas, se empezó a disipar con la entrada del 2026. Muchas son las figuras que deben dar un paso hacia delante y demostrar por qué se apostó por ellas para llevar a cabo el ansiado ascenso.

Kevin Larsen lanza a canasta en el Pedro Ferrándiz. / HLA Alicante

Consciente de ello, el Pedro Ferrándiz deberá llevar en volandas a sus jugadores el próximo sábado ante Grupo Ureta Tizona Burgos. Un triunfo alicantino, junto a una derrota del Zamora en casa del Oviedo, allanaría el camino y evitaría llegar a una jornada final de infarto en la que alicantinos y burgaleses se jugarían el todo por el todo para poder arañar la última plaza del ansiado "play-off". En caso de empate entre ambos conjuntos, los de Perelló parten con una ligera ventaja debido al triunfo en la ida por 94 a 86 en el Centro de Tecnificación.

El desenlace de la temporada cada vez está más cerca, pero los tropiezos han hecho que el HLA no tenga apenas red. Evitar que el curso quedé marcado por la bajada de prestaciones pasa por los dos próximos compromisos y por recuperar ese gen ganador que tantas alegrías dio meses atrás.