El Intercity, en manos del terraplanista Javi Poves

La Segunda Federación llega a su fin... y los cuatro equipos alicantinos llegan con algo en juego. El Alcoyano, mirando hacia arriba. El Intercity, el Elche Ilicitano y el Orihuela, hacia abajo. Todos entrarán a la jornada unificada de este domingo, a partir de las 12 horas, con la tensión competitiva de quien se juega el futuro de su club.

Y en esa pelea, el Alcoyano tiene gran parte del camino recorrido para jugar la promoción de ascenso a Primera Federación. El equipo dirigido por Fran Alcoy venció el pasado domingo al campeón Sant Andreu (2-0), y es cuarto clasificado con 54 puntos. Está dos por encima del Reus, quinto, y del Barça B, sexto, por lo que afronta la jornada dependiendo de sí mismo para jugar el "play-off".

Los jugadores del Alcoyano celebran un gol esta temporada, en El Collao. / Juani Ruz

Su última prueba de la liga será en Porreres, colista del grupo y ya descendido, con apenas 26 puntos cosechados a lo largo de la temporada. En caso de ganar en el estadio Municipal Ses Forques, será cuarto... pero incluso un empate también le garantiza el acceso a la promoción, ya sea como cuarto o como quinto clasificado. Eso sí, en caso de perder en el municipio balear, se quedará fuera del descenso si el Barça B y el Reus vencen en Torrent y Terrassa, respectivamente.

La locura del grupo 5

Las cuentas con el Alcoyano son sencillas, pero en la locura del grupo 5, en el que militan Intercity, Ilicitano y Orihuela, son más complejas. De hecho, existe una infinidad de desenlaces posibles, ya que hay hasta seis equipos implicados en la pelea por evitar el 13º puesto, que obliga a jugar una eliminatoria para evitar el descenso conocida como "play-out".

En la previa a la jornada, el Intercity parte en una situación desfavorable. El equipo de negro, pese a vencer al Getafe B (0-1) el domingo, pasa la semana en puestos de "play-out". Eso sí, el triunfo frente al filial azulón le asegura que, en caso de descender, no será de manera directa. Para evitar la segunda losa, la de jugar una eliminatoria por no bajar, el equipo entrenado por Quique Hernández está en manos del Colonia Moscardó, club presidido por el reconocido terraplanista Javi Poves.

Poves, exjugador y con pasado en el fútbol profesional, tomó relevancia desde hace dos temporadas por sus declaraciones fuera del terreno de juego. El madrileño, de 39 años, fundó hace varios años el Flat Earth (Tierra Plana en inglés), club que tenía la planitud del planeta como razón de ser. Además, también ha ido ganando fama en redes sociales por su ligereza a la hora de cargar contra distintos estamentos, como la RFEF, o clubes de la liga, como el Real Madrid.

Emilio Nsue encara a Robles en la derrota del Intercity frente al San Sebastián de los Reyes en el Antonio Solana de Alicante. / CFI

El Intercity deberá de ganar al Moscardó, en el Antonio Solana, y esperar que uno de sus cinco rivales se dejen puntos. Si el conjunto alicantino vence y Navalcarnero, Real Madrid C, Las Palmas B, Elche Ilicitano u Orihuela pinchan, el Intercity seguirá la próxima campaña en la cuarta categoría.

Más sencillo lo tiene el Ilicitano. Principalmente, porque el filial franjiverde depende de sí mismo para seguir formando a sus futbolistas en Segunda RFEF. Si vence al descendido Quintanar del Rey, se salvará independientemente de lo que haga el resto. Pero incluso empatando o perdiendo mantendría la categoría si Navalcarnero, Real Madrid C e Intercity no ganan.

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El caso más remoto de todos es el del Orihuela, que se ha ido desinflando tras encadenar un uno de 12 puntos que le hacen convivir con algo de inquietud en la última jornada. Eso sí, una inquietud mínima. El equipo entrenado por Carlos de las Cuevas se salvará matemáticamente puntuando frente al Getafe B. Pero incluso perdiendo, solo bajaría a Tercera RFEF si Ilicitano, Las Palmas B, Navalcarnero, Real Madrid C e Intercity ganan sus partidos.