De su filial
El Valencia rescinde el contrato a un futbolista por violencia machista
El club acuerda con Mayssam Benama el fin de su vinculación tras un episodio de malos tratos y un accidente de tráfico
Redacción
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Mayssam Benama, futbolista fichado para el Mestalla, la rescisión de su contrato tras dos incidentes en los que se vio implicado el francés.
El pasado mes de enero el Valencia CF hacía oficial la llegada de Benama, capitán de la selección de Francia sub-20. El jugador recalaría en el filial con vista al primer equipo. Se trataba de un centrocampista de 20 años, capaz de jugar como pivote y como organizador.
Calabozo y accidente
Pero el futbolista abandonó hace alguna semanas la disciplina valencianista tras la rescisión de contrato. Los motivos, según ha avanzado el diario Marca, fueron dos incidentes de indisciplina en su vida personal. El primero, su detención por un caso de violencia doméstica, después de que una vecina del lugar donde residía el jugador llamara a la Policía alertando de una fuerte discusión. Tras ese episodio, su pareja se marchó a Francia y Benama quiso ir a buscarla. En su camino en coche sufrió un accidente, por el que tuvo que permanecer ingresado en la UCI.
- Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
- El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
- CCL cierra su planta de producción en Elche y deja en la calle a 47 trabajadores
- Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
- La Policía Nacional detiene a una alumna de un instituto de Alicante por venta de cocaína rosa a dos compañeras
- La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
- Ayudas de hasta 21.400 euros para rehabilitar tu vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas
- Así será la expansión de la Universidad de Alicante: facultades, empresas y residencias universitarias