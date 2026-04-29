Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Homicidio Jesús TaviraPleno Cámara Comercio AlicanteAlicantino ataque tiburónHuelga comedores escolaresTortilla FestRegla 5 segundos
instagramlinkedin

Balonmano

El Atticgo Elche... ¿ante un nuevo hito?

Tras una temporada extraña, en lo deportivo y en lo emocional, las franjiverdes tienen opciones de conseguir una nueva machada

Las jugadoras del Atticgo Elche celebran una victoria

Las jugadoras del Atticgo Elche celebran una victoria / CBM Elche

David Marín

David Marín

El último baile de Joaquín Rocamora. Un nuevo capítulo en la historia del Club Balonmano Elche, que pronto dejará de ser Atticgo. El enésimo reinvento, que será el definitivo con el oriolano al mando, dispuesto a dar el siguiente paso en su carrera, el lógico, en la selección nacional. Porque llega un momento en que la acumulación de milagros incluso atosiga.

La temporada 2025-2026 está siendo un vaivén, en lo emocional y en lo deportivo, para toda la estructura del equipo femenino del CBM Elche, la más exitosa de la sección, la que ha colocado a la franja verde en la primera línea del balonmano nacional. Y la que ha permitido pasear por la ciudad de las palmeras un título europeo. Y soñar, siempre.

Las mejores imágenes del Atticgo Elche en octavos de final de la European Cup

Las mejores imágenes del Atticgo Elche en octavos de final de la European Cup

Ver galería

Las mejores imágenes del Atticgo Elche en octavos de final de la European Cup / Áxel Álvarez

Pero, sobre todo, su equipo femenino ha permitido, con unos nombres o con otros, sentir orgullo por dos palabras que han unido con su entrega, estilo y resultados: balonmano y Elche. No se sabe hasta cuando llegará el hecho de competir al máximo nivel con peores recursos que la mayoría de tus rivales. Incluso tenía pinta de que este año no iba a ser así...

La temporada del Atticgo Elche

El curso del Atticgo Elche ha sido irregular, con algún momento incluso de dudas sobre si el destino final del curso podía ser meterse en el "play-off" por el título o tener que asegurar la continuidad en la liga Guerreras Iberdrola en el "play-down". A ello habría que añadir las eliminaciones, más pronto de lo deseado, tanto en la Copa de la Reina como en la EHF European Cup, la competición fetiche de las ilicitanas, donde campeonaron hace un par de años.

La séptima plaza en la liga regular, con diez derrotas en su casillero, evidencia un año extraño en el Esperanza Lag. Una temporada en la que primero se supo que Rocamora tendría que ceder durante unas semanas el mando en plaza debido a su baja por paternidad y posteriormente se confirmó oficialmente su contratación como seleccionador nacional, lo que le imposibilita a partir del verano a compatibilizar cargos.

Ello coincidió, quizás, con el peor momento deportivo del equipo. Dudas por los cambios. ¿Serían capaces de levantarse, una vez más? La respuesta la están dando en un destacado esprint final (cuatro jornadas sin perder) que confirmó la presencia en "play-off". Y un gran partido de ida de cuartos de final, ganando por cinco goles de renta al Rocasa Gran Canaria (24-19), segundo clasificado en la fase regular. Una renta a defender este domingo a domicilio (13:30 horas).

Noticias relacionadas

Joaquín Rocamora, santo y seña del equipo de balonmano Atticgo

Joaquín Rocamora, santo y seña del equipo de balonmano Atticgo / XAVIER SOLANAS

Porque si algo tienen estas guerreras es que no bajan los brazos, sean más o menos favoritas, tengan unas jugadoras u otras. Ojalá la brillantez en pista se pudiera trasladar a los despachos. Ya ganaron así títulos. Ya rozaron así la gloria en finales de liga. Ahora, la mujer de verde se ha vuelto a poner el traje. Mira a su ciudad por la ventana. Y sonríe. Porque un último milagro no es imposible.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un empleado de Jesús Tavira y otras dos personas por matar y enterrar al empresario en Alicante
  2. El experimento de un youtuber sobre los combustibles low cost: “Algo no me cuadraba al repostar”
  3. El Ayuntamiento de Alicante suspende los expedientes a funcionarios por el caso de Les Naus a la espera de la Justicia
  4. Profesores de Alicante denuncian presiones de inspectores y de equipos directivos para adelantar las notas ante la amenaza de huelga
  5. Ayudas de hasta 21.400 euros para rehabilitar tu vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas
  6. La Policía Nacional detiene a una alumna de un instituto de Alicante por venta de cocaína rosa a dos compañeras
  7. CCL cierra su planta de producción en Elche y deja en la calle a 47 trabajadores
  8. Cruces de Mayo en el barrio de Santa Cruz de Alicante: programa completo y mapa de cruces y calles

El Atticgo Elche... ¿ante un nuevo hito?

El Atticgo Elche... ¿ante un nuevo hito?

María Isabel llega a Torrevieja con su "Antes muerta que sencilla" por el Día de Europa: así puedes verla gratis

María Isabel llega a Torrevieja con su "Antes muerta que sencilla" por el Día de Europa: así puedes verla gratis

Més de 700 professionals de l’arquitectura tècnica se citaran a Alacant en Contart

Més de 700 professionals de l’arquitectura tècnica se citaran a Alacant en Contart

Vecinos y ecologistas cuestionan que el Consorcio impulse la macroplanta de basuras de Torremendo sin implantar la separación en origen obligatoria por ley en los 27 municipios

Vecinos y ecologistas cuestionan que el Consorcio impulse la macroplanta de basuras de Torremendo sin implantar la separación en origen obligatoria por ley en los 27 municipios

El 80% del esfuerzo en inteligencia artificial no está en la IA: está en preparar bien los datos

El 80% del esfuerzo en inteligencia artificial no está en la IA: está en preparar bien los datos

La oposición se niega a preguntar por escrito a los técnicos que alertaron del escándalo de las viviendas protegidas en Alicante

La oposición se niega a preguntar por escrito a los técnicos que alertaron del escándalo de las viviendas protegidas en Alicante

Más cápsulas para bicis: Benidorm encarga a Elecnor la instalación de 13 aparcabicis inteligentes

Más cápsulas para bicis: Benidorm encarga a Elecnor la instalación de 13 aparcabicis inteligentes

Siete enfrentamientos directos para el milagro del Hércules

Siete enfrentamientos directos para el milagro del Hércules
Tracking Pixel Contents