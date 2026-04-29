El Atticgo Elche... ¿ante un nuevo hito?

El último baile de Joaquín Rocamora. Un nuevo capítulo en la historia del Club Balonmano Elche, que pronto dejará de ser Atticgo. El enésimo reinvento, que será el definitivo con el oriolano al mando, dispuesto a dar el siguiente paso en su carrera, el lógico, en la selección nacional. Porque llega un momento en que la acumulación de milagros incluso atosiga.

La temporada 2025-2026 está siendo un vaivén, en lo emocional y en lo deportivo, para toda la estructura del equipo femenino del CBM Elche, la más exitosa de la sección, la que ha colocado a la franja verde en la primera línea del balonmano nacional. Y la que ha permitido pasear por la ciudad de las palmeras un título europeo. Y soñar, siempre.

Las mejores imágenes del Atticgo Elche en octavos de final de la European Cup / Áxel Álvarez

Pero, sobre todo, su equipo femenino ha permitido, con unos nombres o con otros, sentir orgullo por dos palabras que han unido con su entrega, estilo y resultados: balonmano y Elche. No se sabe hasta cuando llegará el hecho de competir al máximo nivel con peores recursos que la mayoría de tus rivales. Incluso tenía pinta de que este año no iba a ser así...

La temporada del Atticgo Elche

El curso del Atticgo Elche ha sido irregular, con algún momento incluso de dudas sobre si el destino final del curso podía ser meterse en el "play-off" por el título o tener que asegurar la continuidad en la liga Guerreras Iberdrola en el "play-down". A ello habría que añadir las eliminaciones, más pronto de lo deseado, tanto en la Copa de la Reina como en la EHF European Cup, la competición fetiche de las ilicitanas, donde campeonaron hace un par de años.

La séptima plaza en la liga regular, con diez derrotas en su casillero, evidencia un año extraño en el Esperanza Lag. Una temporada en la que primero se supo que Rocamora tendría que ceder durante unas semanas el mando en plaza debido a su baja por paternidad y posteriormente se confirmó oficialmente su contratación como seleccionador nacional, lo que le imposibilita a partir del verano a compatibilizar cargos.

Ello coincidió, quizás, con el peor momento deportivo del equipo. Dudas por los cambios. ¿Serían capaces de levantarse, una vez más? La respuesta la están dando en un destacado esprint final (cuatro jornadas sin perder) que confirmó la presencia en "play-off". Y un gran partido de ida de cuartos de final, ganando por cinco goles de renta al Rocasa Gran Canaria (24-19), segundo clasificado en la fase regular. Una renta a defender este domingo a domicilio (13:30 horas).

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Porque si algo tienen estas guerreras es que no bajan los brazos, sean más o menos favoritas, tengan unas jugadoras u otras. Ojalá la brillantez en pista se pudiera trasladar a los despachos. Ya ganaron así títulos. Ya rozaron así la gloria en finales de liga. Ahora, la mujer de verde se ha vuelto a poner el traje. Mira a su ciudad por la ventana. Y sonríe. Porque un último milagro no es imposible.