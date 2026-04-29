Balonmano
El Club Handbol Sant Joan gana su liga... ¡y le felicita Usain Bolt!
El conjunto alicantino, que peleará por el ascenso, ha compartido un mensaje del humano más rápido de la historia
El Club Handbol Sant Joan está realizando una temporada de sobresaliente... camino de la matrícula de honor. El conjunto alicantino se proclamó este fin de semana campeón de su grupo en Primera Nacional, al finalizar el curso en cabeza del mismo con 53 puntos, y peleará por el ascenso de categoría.
Todo ello entra más o menos dentro de la lógica deportiva. También el hecho de recibir numerosas felicitaciones, de aficionados, amigos, familiares e incluso instuciones políticas. Lo que pocos podían esperar es que entre los mensajes se colara el del ser humano más rápido de la historia.
En sus redes sociales, tanto el club como el ayuntamiento de la localidad han compartido un vídeo en el que aparece el jamaicano Usain Bolt, que comparte marca deportiva con la entidad alicantina, dedicando unas palabras al esfuerzo y buenos resultados del Sant Joan. "¡Hola, chicos! Solo quería felicitar por el campeonato a San Juan. ¡Buen trabajo!", dice Bolt.
La leyenda Bolt
El jamaicano, nacido en 1986 y retirado de la práctica deportiva en 2017, cuenta en su brillante palmarés, entre otros galardones, con 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, además de otros 11 títulos mundiales. Sigue siendo, casi una década después de haber dejado el atletismo, el ser humano más rápido de la historia, gracias a su récord mundial en los 100 metros lisos, que corrió en 9 segundos y 58 centésimas en el año 2009.
El mensaje de Bolt seguro que cala entre la plantilla de un Sant Joan que se jugará el salto de categoría a División de Honor Plata en un play-off en Las Palmas de Gran Canaria con Ingenio, Zarautz y La Roca como rivales.
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