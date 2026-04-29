Dani Mérida regresa a Montemar con la vista puesta en Roland Garros

El tenista madrileño afincado en Alicante, Dani Mérida, va enlazando grandes saltos en su carrera. Después de ser estos días una de las sensaciones en el ATP 1000 del Mutua Madrileña Madrid Open, pasa a confirmar oficialmente este miércoles su participación en el cuadro principal del Roland Garros tras la baja de Carlos Alcaraz.

Así lo compartió en sus redes sociales el jugador, situado actualmente en el puesto 85 del ranking ATP. "Ya es oficial, estaremos en Roland Garros MD, mi primer cuadro de un Grand Slam", publicó en X el deportista.

Una nueva ilusión para Mérida, que ha vuelto al trabajo en Alicante, compartiendo pista y peloteo ayer en la tierra batida de Montemar con el australiano Alex de Miñaur, de raíces alicantinas y actualmente número 8 del mundo, tras haber sido la gran sensación del torneo madrileño junto a Rafa Jódar. Pese a ello, no pudo superar el pasado lunes al ex número 2 del mundo Stefanos Tsitsipas en la lucha por clasificarse a los octavos de final.

En un partido comenzó con un Mérida firme con el saque y combativo al resto, el griego tiró de experiencia para llevar el partido a su terreno y sofocar los golpazos del tenista de Montemar, que tan sólo pudo sumar 10 ganadores. "Yo ya sabía que era capaz y tenía este nivel, pero no para competir a ese nivel durante tantos partidos", reflexionó satisfecho el español tras ponerle fin a su paso por el torneo.

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Dani Mérida, madrileño de nacimiento, lleva desde los 10 años afincado en Alicante junto a su familia y desde aquel momento ha estado prácticamente en continuo contacto con la escuela de competición del Club Atlético Montemar.