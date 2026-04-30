Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Homicidio Jesús TaviraIrregularidades BañoBegoña Gómez Vito QuilesTiempo puente 1 de mayoHuelga profesoresClan drogas San Vicente
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Alicante reconoce a la Kali Nord en su 30 aniversario

El Pleno aprueba una declaración institucional en apoyo de la peña del Lucentum por su compromiso con el baloncesto y los barrios de la zona norte

Mosaico 30 años de la Peña Kali Nord del Lucentum Alicante

Para ver este vídeo suscríbete a Información o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Alex Domínguez

José Gómez

José Gómez

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy una declaración institucional presentada por Esquerra Unida Podemos en apoyo al 30 aniversario de la Kali Nord, una entidad social profundamente arraigada en los barrios del norte de la ciudad y referente en el trabajo comunitario, educativo y de inclusión social

La propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales, a excepción de Vox, que ha votado en contra.

Para los proponentes de la declaración, este reconocimiento supone “un acto de justicia con una trayectoria de tres décadas construyendo comunidad, generando oportunidades y sosteniendo a muchas personas en momentos difíciles”. La Kali Nord, argumentan, ha sido durante estos años un espacio clave de acompañamiento a jóvenes, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a fortalecer el tejido social en zonas que históricamente han sufrido desigualdades.

"Hablar de la Kali Nord es hablar de barrio, de compromiso y de dignidad. Es reconocer a quienes, muchas veces desde el anonimato, han estado donde hacía falta estar: apoyando, educando y creando comunidad”, han señalado desde la formación política.

Papel como entidad social

La Declaración Institucional aprobada pone en valor el papel de las entidades sociales como pieza fundamental para construir una ciudad más justa y cohesionada, y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con el fortalecimiento del tejido asociativo y comunitario.

Desde Esquerra Unida Podemos han querido destacar también el amplio consenso alcanzado: "Es positivo que la mayoría del Pleno haya entendido la importancia de reconocer este trabajo colectivo. Alicante necesita más ejemplos como la Kali Nord y más políticas que estén a la altura de lo que representan".

Noticias relacionadas

La formación ha subrayado que este aniversario no es solo una celebración, sino también una oportunidad para reforzar el apoyo institucional a proyectos que, como la Kali Nord, trabajan cada día por el bien común y la dignidad de las personas en los barrios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Detenido un empleado de Jesús Tavira y otras dos personas por matar y enterrar al empresario en Alicante
  2. Ayudas de hasta 21.400 euros para rehabilitar tu vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas
  3. El experimento de un youtuber sobre los combustibles low cost: “Algo no me cuadraba al repostar”
  4. El alicantino que perdió una pierna tras el ataque de un tiburón durante su luna de miel en Maldivas: 'Ha sido el episodio más cruel y salvaje de nuestras vidas
  5. La Policía Local de Torrevieja detiene a un hombre por matar a golpes a un gato de su expareja en la calle
  6. Fallece un hombre en El Campello tras caerse por el balcón de una vivienda
  7. El Tortilla Fest llega a Alicante: estas son las fechas y el lugar donde se celebrará
  8. Profesores de Alicante denuncian presiones de inspectores y de equipos directivos para adelantar las notas ante la amenaza de huelga

El Ayuntamiento de Alicante reconoce a la Kali Nord en su 30 aniversario

El Ayuntamiento de Alicante reconoce a la Kali Nord en su 30 aniversario

Encuentran tres cadáveres, uno de ellos de un menor, en aguas de Alicante, El Campello y Tabarca

Encuentran tres cadáveres, uno de ellos de un menor, en aguas de Alicante, El Campello y Tabarca

Localizados tres cuerpos, uno de ellos de un menor, en aguas de Alicante, El Campello y Tabarca

El ADDA presenta Fijazz 26 que este año apuesta por la convivencia musical con una potente fusión de estilos

El ADDA presenta Fijazz 26 que este año apuesta por la convivencia musical con una potente fusión de estilos

El Supremo, tajante: te tienen que pagar las horas que no has ido a trabajar si coges el permiso por fuerza mayor

El Supremo, tajante: te tienen que pagar las horas que no has ido a trabajar si coges el permiso por fuerza mayor

El Pla se rebela contra la expansión de los apartamentos turísticos en Alicante

El Pla se rebela contra la expansión de los apartamentos turísticos en Alicante

Hacienda avisa a los mutualistas: así pueden consultar el estado de su devolución del IRPF

Hacienda avisa a los mutualistas: así pueden consultar el estado de su devolución del IRPF

Última hora de Timmy: la barcaza ya está en Dinamarca y afronta el tramo más delicado hacia el Mar del Norte

Última hora de Timmy: la barcaza ya está en Dinamarca y afronta el tramo más delicado hacia el Mar del Norte
Tracking Pixel Contents