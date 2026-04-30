El Ayuntamiento de Alicante reconoce a la Kali Nord en su 30 aniversario

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy una declaración institucional presentada por Esquerra Unida Podemos en apoyo al 30 aniversario de la Kali Nord, una entidad social profundamente arraigada en los barrios del norte de la ciudad y referente en el trabajo comunitario, educativo y de inclusión social

La propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales, a excepción de Vox, que ha votado en contra.

Para los proponentes de la declaración, este reconocimiento supone “un acto de justicia con una trayectoria de tres décadas construyendo comunidad, generando oportunidades y sosteniendo a muchas personas en momentos difíciles”. La Kali Nord, argumentan, ha sido durante estos años un espacio clave de acompañamiento a jóvenes, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a fortalecer el tejido social en zonas que históricamente han sufrido desigualdades.

"Hablar de la Kali Nord es hablar de barrio, de compromiso y de dignidad. Es reconocer a quienes, muchas veces desde el anonimato, han estado donde hacía falta estar: apoyando, educando y creando comunidad”, han señalado desde la formación política.

Papel como entidad social

La Declaración Institucional aprobada pone en valor el papel de las entidades sociales como pieza fundamental para construir una ciudad más justa y cohesionada, y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con el fortalecimiento del tejido asociativo y comunitario.

Desde Esquerra Unida Podemos han querido destacar también el amplio consenso alcanzado: "Es positivo que la mayoría del Pleno haya entendido la importancia de reconocer este trabajo colectivo. Alicante necesita más ejemplos como la Kali Nord y más políticas que estén a la altura de lo que representan".

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La formación ha subrayado que este aniversario no es solo una celebración, sino también una oportunidad para reforzar el apoyo institucional a proyectos que, como la Kali Nord, trabajan cada día por el bien común y la dignidad de las personas en los barrios.