El Club Náutico Santa Pola refuerza su presencia en el Proyecto FER 2026 con cuatro deportistas becados
Cuatro deportistas del club reciben el apoyo del programa valenciano de alto rendimiento
El Club Náutico Santa Pola estuvo presente el pasado viernes 10 de abril en Valencia con motivo de la gala de presentación del Proyecto FER 2026, una iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso que se ha consolidado como uno de los principales programas de apoyo al deporte de alto rendimiento en la Comunitat Valenciana. El programa se basa en ofrecer respaldo económico, visibilidad y acompañamiento a los deportistas valencianos para facilitar su preparación y proyección en competiciones nacionales e internacionales.
El acto reunió a una amplia representación del deporte autonómico, con la presencia de deportistas, clubes, federaciones e instituciones, y volvió a convertirse en un punto de encuentro para reconocer el esfuerzo, la dedicación y la proyección de los talentos deportivos valencianos. La cita sirvió, además, para poner en valor el papel fundamental que desempeñan los clubes en la formación de deportistas y en el acompañamiento de sus trayectorias desde las primeras etapas hasta la alta competición.
Cuatro representantes del club en el programa
En esta edición, el Club Náutico Santa Pola ha contado con una destacada representación gracias a la inclusión de cuatro de sus deportistas en el programa de becas del Proyecto FER. Se trata de Xavier Torres, en la modalidad de Beach Sprint de remo; Claudia Adán, en la clase ILCA 6 de vela; Enrique Parres y Jorge Aranzueque, ambos en la disciplina IQFoil de windsurf.
La presencia de estos cuatro deportistas en el Proyecto FER 2026 supone un importante reconocimiento a su progresión, constancia y resultados, así como al trabajo que desarrollan en sus respectivas modalidades. Para la entidad santapolera, su incorporación a este prestigioso programa representa también un respaldo al modelo deportivo del club, basado en la formación desde la base, el seguimiento técnico y la apuesta por el alto rendimiento.
Reconocimiento al trabajo del club
Desde el Club Náutico Santa Pola se subraya que este reconocimiento no solo corresponde a los deportistas becados, sino también al conjunto de entrenadores, técnicos, familias y a la estructura deportiva que hace posible su evolución diaria. La entidad considera que la inclusión de sus representantes en el Proyecto FER 2026 es una muestra del trabajo realizado durante los últimos años y un estímulo para seguir fortaleciendo sus programas deportivos.
El Proyecto FER, promovido por la Fundación Trinidad Alfonso desde su creación, se ha convertido en una herramienta clave para que numerosos deportistas puedan avanzar en sus carreras y afrontar con mayores garantías sus retos deportivos.
Orgullo para Santa Pola
Para el Club Náutico Santa Pola, formar parte de esta nueva edición del Proyecto FER supone un motivo de orgullo y una oportunidad para seguir proyectando el nombre de la entidad y del municipio en el panorama deportivo autonómico, nacional e internacional.
La entidad santapolera ha trasladado su felicitación a Xavier Torres, Claudia Adán, Enrique Parres y Jorge Aranzueque por este nuevo paso en sus trayectorias. Su presencia en el Proyecto FER 2026 confirma el talento, la ambición y el compromiso de una generación de deportistas que continúa llevando el nombre del Club Náutico Santa Pola a las principales citas deportivas.
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