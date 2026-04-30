El cuadro final de la Copa del Rey de balonmano se sortea este lunes en Alicante

El Real Liceo Casino acoge este lunes el sorteo de la fase final de la Copa del Rey de Balonmano, que se disputa del 5 al 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante. La suerte determinará los emparejamientos de cuartos de final de esta competición, que se celebra en la ciudad por segunda vez en su historia después de la edición de 2019. En aquella edición, el escenario fue el pabellón Pitiu Rochel.

La Real Federación Española de Balonmano celebra en la ciudad anfitriona el sorteo de la fase final de la LI Copa de S. M. el Rey de Balonmano, que tendrá lugar en el Salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante, a partir de las 13:00 horas en presencia de Luis Barcala, alcalde de Alicante; Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana; Francisco V. Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano y Pedro Fuertes, presidente de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, además de patrocinadores, entrenadores y capitanes de los ocho equipos participantes en la fase final.

El Barça acude a la cita con el objetivo de defender un título que ha conquistado de forma ininterrumpida desde 2014. El Horneo Alicante, por su parte, toma parte en el evento en calidad de equipo anfitrión, y junto a ellos participan los seis equipos clasificados en la tercera ronda de la Copa: Recoletas Atlético Valladolid, REBI Cuenca, Viveros Herol Nava, Bathco Torrelavega, BADA Huesca e IRUDEK Bidasoa Irún.

Formato del sorteo

El formato del sorteo es el habitual, extrayéndose en primer lugar los cabezas de serie, Barça y Horneo Alicante, que quedan ubicados a ambos lados del cuadro, y, posteriormente, se procederá a la extracción del resto de equipos.

En esta ocasión, la Copa se disputará en Alicante junto a la Minicopa de España Cadete 2026. Por ello, primero se sortearán los emparejamientos de la Minicopa, en la que participarán los equipos cadetes de los clubes clasificados para la competición.

Todos los partidos de la Copa de S. M. el Rey 2026 se disputarán en el Centro de Tecnificación, escenario de buen recuerdo para el balonmano español, ya que aquí lograron los Hispanos una plaza para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tras disputar un apasionante torneo Preolímpico.

Alicante y el balonmano

Alicante dispone de una rica tradición de balonmano que se remonta al siglo XX, marcada indudablemente por el dominio del histórico Calpisa, uno de los clubes más laureados de España en la década de los 70, ya que se hizo con diversos títulos de Liga y Copa del Rey, alcanzando su mayor gesta al conquistar la Recopa de Europa en 1980.

Albergar la fase final de la Copa de S. M. el Rey es el último paso de esta localidad por volver a asumir un rol protagonista en el balonmano español, ya que se suma al retorno de Alicante –33 años después– a la primera categoría de la mano del Horneo Alicante, quien toma el testigo de tantas páginas de historia en la élite de nuestro deporte y que han tenido como protagonista la ciudad de Alicante.

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El vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar, ha resaltado que “es una gran noticia para Alicante ese reencuentro con la élite del balonmano español, porque se trata del deporte que más glorias ha dado a nuestra ciudad, y sobre todo después de retornar con el Horneo a contar con un equipo en la División de Honor, que ejerce como equipo anfitrión en esta cita, y que contribuye a situar a Alicante entre los grandes escenarios balonmanísticos de España”.