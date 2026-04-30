Dani Mérida: "Siempre es especial venir a Montemar, le debo mucho"

Dani Mérida se ha convertido en uno de los deportistas de moda del tenis español. Su actuación en el Mutua Madrileña de Madrid le ha dado el pasaporte al cuadro final de Roland Garros. En breve se confirmará su puesto 85 del ranking mundial tras destaparse como un tenista de alto nivel formado en el Club Atlético Montemar. Mérida ultima sus días en el club alicantino antes de desplazarse al torneo de Roma como paso previo a debutar en el torneo parisino. Cercano, con los pies en el suelo y preparado para seguir haciendo grandes cosas en el circuito mundial.

Pregunta: Viene de de hacer un gran papel en Madrid y en breve afrontará por primera vez el cuadro final de Roland Garros. ¿Con qué sensaciones llega?

Respuesta: Estoy jugando muy bien en tierra y estoy con mucha confianza después de la semana en Madrid y en Bucarest y bueno, a disfrutar de mi primer cuadro final, sobre todo en Roland Garros, que es mi Grand Slam favorito. Estoy con mucha ilusión, jugando bien y a ver hasta dónde puedo llegar.

P: ¿Esperaba una actuación así en Madrid?

R: Sabía que podía hacerlo bien. La verdad que el nivel que di fue bastante alto. Pero bueno, estoy contento con los partidos, sabía que tenía nivel para hacerlo y a ver ahora en Roma.

P: ¿Qué objetivo se marca en Roland Garros?

R: Va a ser mi primer cuadro final, así que de momento solo quiero la experiencia de jugar al 100% cada partido. Yo creo que tengo nivel para competir contra cualquiera del cuadro, van a ser partidos duros, así que a ver hasta dónde puedo llegar compitiendo en los partidos. Estoy preparado para jugar a a cinco sets. Va a ser duro porque es la mi primera vez, pero estoy con muchas ganas, ilusión y preparado.

P: ¿Se están cumpliendo sus expectativas?

R: Cuando empecé este año nos marcamos el objetivo de entrar en el top 100 y hacerlo bien en los torneos ATP. Estamos haciendo un trabajo muy bueno, tanto con mi preparador físico como con el entrenador, así que creo que están cumpliendo los objetivos antes de lo previsto. Estoy muy feliz con el trabajo que estamos haciendo aquí en Montemar y cómo están yendo las cosas.

P: Procede de la cantera del Club Atlético Montemar...

Estoy como en casa. Vivo aquí a tres minutos de Montemar y sobre todo tengo comodidad, la gente es muy cercana en el club. La verdad que siempre que vengo aquí al volver de los torneos es una ilusión, ver a todos mis amigos desde que era pequeño. Es muy ilusionante venir a a este club y entrenar, le debo mucho.

Dani Mérida durante su entrenamiento este jueves en Montemar. Detrás Guillermo Martínez, su preparador físico / Héctor Fuentes

P: ¿Cómo valora el momento actual de del tenis español?

R: El nivel que hay ahora en España de jóvenes yo creo que es el mejor del mundo. Está Landaluce, Jódar, yo, que estamos dentro del top 100 y luego obviamente Carlos (Alcaraz) y muchos más jugadores españoles. Tenemos que estar muy felices del nivel que hay aquí en España y sobre todo vivirlo con ilusión.

P: ¿Cómo está viviendo ahora su mayor exposición mediática?

R: Poco a poco me voy acostumbrando pero obviamente es bonito. Viviendo la experiencia y con mucha ilusión de que las cosas estén yendo bien y disfrutando.

P: ¿Se siente ahora más presionado?

R: No, la verdad que siempre he intentado fijarme en mí mismo. Yo al final estoy dentro de la pista con mi equipo, con mi familia, pero intento centrarme en mí y no mirar lo que dicen los medios o la gente que a lo mejor crea expectativas. Confío en mí.

P: El miércoles entrenó en Montemar con Alex de Miñaur (número ocho del mundo)...

R: La idea siempre que podemos en entrenar con tenistas de mucha calidad. Hay que ir acostumbrándonos a ese nivel porque al final en Roland Garros se juega con los mejores del mundo.

P: ¿Algún sueño que tenga?

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R: Soñaba con entrar en el top 100 que ahora la semana que viene se va a cumplir. También jugar mi primer Grand Slam y luego disfrutar del tenis los máximos años posibles y bueno, ver hasta dónde puedo llegar de de nivel. Jugar la Copa Davis también sería un bonito sueño que a ver si hay suerte y puedo jugarlo este año y si no pues a seguir trabajando y a ver cuándo llega.