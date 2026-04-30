El Memorial 10 de Mayo reúne en Santa Pola a la élite autonómica del Optimist A

El Club Náutico Santa Pola celebró los días 18 y 19 de abril el XXXIV Memorial 10 de Mayo – Campeonato Autonómico de Optimist A, una de las regatas más emblemáticas del calendario náutico valenciano y una cita especialmente significativa para la historia de la entidad santapolera.

La bahía de Santa Pola se convirtió durante todo el fin de semana en escenario del mejor Optimist A de la Comunitat Valenciana. La competición reunió a una destacada flota de jóvenes regatistas, que demostraron un alto nivel deportivo en una prueba marcada tanto por la exigencia en el agua como por el valor simbólico que este memorial mantiene para el club anfitrión.

Alto nivel en aguas santapoleras

El campeonato autonómico ha permitido ver en Santa Pola a algunos de los principales especialistas de la clase Optimist A, una modalidad clave en la formación de jóvenes regatistas y considerada una de las principales puertas de entrada a la vela de competición.

Durante las dos jornadas de regata, los participantes afrontaron una prueba de gran intensidad, en la que la regularidad, la técnica y la capacidad de adaptación a las condiciones de la bahía resultaron determinantes. El Memorial 10 de Mayo volvió así a confirmar su importancia dentro del calendario deportivo y su capacidad para reunir talento, tradición y competición.

Tomás Carbonell, campeón absoluto

El campeonato concluyó con la victoria absoluta de Tomás Carbonell, regatista del Club Náutico Jávea, que se proclamó campeón del XXXIV Memorial 10 de Mayo. Carbonell recibió la emblemática Carabela del Memorial 10 de Mayo, aportada por la familia Ruiz, un símbolo histórico de esta regata y de su estrecho vínculo con la memoria del Club Náutico Santa Pola.

La entrega de este reconocimiento volvió a poner de relieve el carácter especial de una prueba que va más allá del resultado deportivo. El Memorial 10 de Mayo conserva una dimensión emocional para la entidad santapolera y para quienes, edición tras edición, contribuyen a mantener viva esta cita.

Representación del Club Náutico Santa Pola

El Club Náutico Santa Pola estuvo representado en la competición por los regatistas Jorge Gómez, Mario Guevara, Raúl Fenoll y Stefano Bartolo, que defendieron los colores del club en una flota de gran nivel autonómico.

La flota de Optimist A navega en la bahía de Santa Pola durante la celebración del XXXIV Memorial 10 de Mayo – Campeonato Autonómico / INFORMACIÓN

La participación de los deportistas locales dejó buenas sensaciones y reflejó el trabajo que la entidad viene desarrollando con su cantera. En una clase tan competitiva como el Optimist A, la presencia de los jóvenes regatistas santapoleros supone una muestra del compromiso del club con la formación deportiva y con la promoción de la vela entre las nuevas generaciones.

Dos podios para los regatistas locales

Además de la participación del equipo anfitrión, el Club Náutico Santa Pola logró subir al podio en dos categorías. Jorge Gómez finalizó en segunda posición en Sub 16 Masculino, mientras que Mario Guevara consiguió el tercer puesto en Sub 13 Masculino.

Estos resultados refuerzan la buena actuación del club en una cita de alto nivel y confirman la progresión de sus jóvenes deportistas. Tanto Gómez como Guevara completaron una destacada competición, logrando hacerse un hueco entre los mejores de sus respectivas categorías.

Tradición, cantera y futuro

Desde el Club Náutico Santa Pola se ha valorado de forma muy positiva la celebración de esta nueva edición del Memorial 10 de Mayo, tanto por el nivel deportivo de la flota como por el significado que la regata mantiene para la entidad.

El XXXIV Memorial 10 de Mayo volvió a unir tradición y futuro en la bahía santapolera. Por un lado, mantuvo vivo el legado de una prueba histórica para el club; por otro, permitió ver en acción a jóvenes regatistas que representan el presente y el futuro de la vela valenciana.

Mapa del Club Náutico Santa Pola.

La cita concluyó con un balance deportivo destacado y con el reconocimiento a todos los participantes, clubes, familias y colaboradores que hicieron posible una nueva edición de una de las regatas más especiales del Club Náutico Santa Pola.