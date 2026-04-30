Roi Sánchez, antes del Puente Genil-Horneo: "Se me ha hecho larga la semana a la espera de un nuevo partido"

Nueva semana y nueva bola de partido por seguir en primera. El Horneo Alicante visita al Puente Genil este sábado (19:30 horas) sabiendo que una victoria significaría asegurar su presencia un año más en la liga Asobal. El próximo rival de los alicantinos marca la posición de promoción de descenso, por lo que el encuentro es vital para confirmar el objetivo de la temporada. Roi Sánchez, su entrenador del Horneo, es consciente de ello: "Es una nueva oportunidad para intentar certificar la permanencia, contra un rival directo en un escenario histórico de la liga Asobal. Todo eso nos genera mucha ilusión".

Si los resultados acompañaban y el equipo ganaba, el conjunto dirigido por Sánchez podía certificar la salvación la pasada jornada frente al Caserío Ciudad Real. Sin embargo, el Horneo cayó por 26-31 en el Pitiu Rochel y tendrá que esperar, al menos, hasta el siguiente enfrentamiento. "Afronto el encuentro con muchas ganas porque, después de perder en casa, se me ha hecho larga la semana a la espera de un nuevo partido", afirmó el técnico gallego. "Los jugadores también tienen ganas. Están entrenando muy bien esta semana y el partido lo merece. Va a ser muy duro, lo sabemos, pero iremos a Puente Genil a por todas para sacar los dos puntos", añadió.

El encuentro en el Alcalde Miguel Salas puede ser clave para cerrar la temporada liguera del Horneo. No obstante, su entrenador prefiere concentrarse únicamente en su siguiente rival: "Vamos a ir semana a semana, como he dicho siempre. Intentaremos ganar el partido, para eso nos preparamos. Sabemos de la dificultad de un equipo que ha cambiado muchísimo desde la última vez que nos enfrentamos contra ellos y por ello nos tenemos que preparar bien". Aun así, el logro de la salvación es tal que Sánchez no pudo evitar mencionarlo: "Claro que queremos asegurar la permanencia. Si ganamos el partido evitamos seguro el descenso directo y ya luego tendría que darse una carambola muy grande para entrar en promoción".

En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada 12, el Horneo logró la victoria en su feudo. Sin embargo, desde entonces los andaluces parecen un equipo totalmente diferente. "Han cambiado en todo. Nuevo entrenador, cinco jugadores más en esta segunda vuelta. Su forma de jugar es muy diferente. Creo que han cambiado sobre todo en estas últimas tres semanas con los fichajes de ultima hora. Son un equipo con mucha ambición por quedarse en Asobal, llevan ya muchos años en la liga y creo que quieren seguir en esa dinámica", declaró Roi Sánchez. "Están jugando un balonmano diferente. Quizás en la primera vuelta eran más rápidos y eléctricos, pero con menos defensa y ahora tienen más control del ritmo de juego. En ataque, con los jugadores nuevos más Estepa, Dani Serrano y lo que puedan generar los extremos, son un equipo que tiene muchísimo gol. El partido va a estar en que podamos defender eso", añadió sobre su estilo de juego.

Jugar frente a su gente y con el descenso acechando puede añadir un extra de exigencia a los jugadores del Puente Genil. Sin embargo, Sánchez opina que esto puede ser un arma de doble filo, más aún teniendo en cuenta los resultados de su equipo como visitante. "Ellos tienen más presión que nosotros, pero nosotros también necesitamos los puntos. Por otro lado, un partido igualado hacia el final en ese pabellón es una dificultad añadida. Son una afición muy intensa que aprieta mucho. Ellos pueden tener más presión y veremos a ver si podemos puntuar de una vez lejos de casa que ya va siendo hora", afirmó.

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En 2025, Alicante llevaba décadas soñando con tener un equipo en la primera división del balonmano español. Ahora, están a un mes de poder sumar dos clubes en Asobal. Con la permanencia del Horneo casi atada, Agustinos está clasificado para el "play-off" de ascenso en División de Honor Plata. Roi Sánchez fue preguntado por las opciones del otro equipo de la ciudad: "No me toca mucho a mí hablar de esto, pero la división es muy dura. Esta fase de la temporada se define en tantas cosas que es difícil decir. Recuerdo mi primer año en Burgos que Aranda se metió en la última jornada de rebote y al final acabó subiendo. Nunca sabes qué puede pasar. Creo que Agustinos está haciendo una temporada increíble con los recursos que tienen y les doy la enhorabuena tanto a su cuerpo técnico como a sus jugadores. Me quito el sombrero con la temporada que están haciendo, pero luego en un "play-off" no hay favorito claro y más este año. Cualquiera de los otros equipos va a ser muy peligroso. Agustinos es un equipo que compite muy bien", concluyó.