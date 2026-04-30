Rubén Perelló, en la previa del HLA Alicante-Tizona Burgos: "Todavía dependemos de nosotros mismos"

Dos finales. Después de treinta partidos, las opciones de que HLA Alicante se clasifique a "play-off" se reducen a las dos últimas jornadas. El conjunto lucentino recibe al Tizona Burgos este sábado (19 horas) en el Pedro Ferrándiz sabiendo que una derrota les impedirá depender de ellos mismos en la última jornada. Los burgaleses están en posiciones de descenso y, con una victoria, podrían escapar de estos. Rubén Perelló, entrenador del equipo alicantino, es consciente que ambos equipos tienen toda su temporada en riesgo: "Va a ser un partido duro, con mucha tensión y nervios donde los dos equipos se juegan muchas cosas. Espero que el equipo haga su baloncesto más allá del resultado. Sé que si hacemos bien las cosas, el equipo competirá y tendrá opciones".

Antes del último encuentro en casa de la fase de liga, el entrenador balear pide que el feudo alicantino les impulse para conseguir el objetivo: "Quiero que el Ferrándiz vuelva a vibrar. Puedo entender que estemos en horas bajas, pero es momento de estar y apoyar. La afición del HLA siempre ha estado y espero que estén. Es momento de insuflar esa energía para que el sexto jugador nos ayude".

Un año aciago

Tras un excelente inicio de temporada, donde el equipo llegó a ser tercero, el cambio de año y la salida de Jordan Walker convirtió al HLA en la sombra de lo que un día fue. Desde el inicio de 2026, los lucentinos solo han encadenado dos victorias seguidas en una ocasión. La falta de regularidad en los resultados les ha llevado de soñar con el ascenso directo a la pesadilla de caer fuera de la promoción a ACB. "Todavía dependemos de nosotros mismos. Después de estar toda la temporada en puestos de "play-off", este bache que estamos atravesando en la segunda vuelta se está alargando más de lo que quisiéramos. Esperemos que no nos impida terminar la temporada con el objetivo conseguido. Va a ser un partido duro, con mucha tensión y nervios donde los dos equipos se juegan muchas cosas. Espero que el equipo haga su baloncesto más allá del resultado. Sé que si hacemos bien las cosas, el equipo competirá y tendrá opciones", expresó Perelló.

Kevin Larsen busca opciones durante el encuentro frente a Palmer Basket. / Palmer Basket

El último encuentro también enfrentaba al conjunto lucentino con uno en posición de descenso. Para desgracia de Perelló, el Palmer Basket se impuso en su cancha por 77-68. "La semana ha sido dura, como todas después de perder. Pensé que el equipo había entendido mejor el tipo de partido que Palmer, pero ellos tuvieron más energía. Parecía que ellos se jugaran más que nosotros. Obviamente, no descender es un objetivo importante, pero jugar un "play-off" de ascenso a la ACB es mucho más relevante", declaró el entrenador. "Durante la semana les he hecho ver que es un objetivo que debemos llevar impreso en la frente a sangre. La semana ha tenido subidas y bajadas, pero estamos todos con ganas de que llegue el sábado para hacer un gran partido frente a nuestra afición. Se merecen volver a sentirse identificados con su equipo", añadió.

El peor momento para enfrentar a Burgos

Pese a ser penúltimos, el próximo rival del HLA lleva dos jornadas seguidas ganando. Una de esas victorias se dio contra un Obradoiro en plena lucha por el ascenso directo. "Creo que los entendidos ya no vemos quien está arriba y quien abajo. Para mí, vienen de ganar a Obradoiro haciendo un partido sublime a nivel físico. Hace tres semanas estaban desahuciados y ahora tienen opciones reales de mantenerse en la categoría", explicó Perelló sobre sus oponentes. "Los fichajes les han dado un plus. Terins, su base, está a un nivel muy alto y luego Jackson y Nugu les han dado anotación, físico y capacidad para correr. Son el equipo con mayor ritmo de la liga, es endiablado. Van de arriba a abajo de la cancha todo el rato. Tienen un equipo muy completo", añadió.

Para el técnico balear, poner freno a la velocidad del Tizona Burgos será clave: "Va a ser importante frenar su capacidad de anotación y encontrar el ritmo del partido. Vienen en su mejor momento y para ellos será un partido donde pueden casi certificar estar en Primera FEB la próxima temporada. Debe ser un reto para nosotros y espero que el equipo responda como tal desde el principio. No quiero esperar a ver qué pasa. Quiero a un equipo sólido y mentalizado".

Los jugadores del HLA celebran una acción en el banquillo del Pedro Ferrándiz. / HLA Alicante

Si el conjunto lucentino necesitara un aliciente más, Perelló tendrá que ser precavido con Unai Mendikote y Mike Torres. Ambos jugadores regresarán tras lesión para el encuentro, pero perderlos de nuevo podría suponer un jaque mate para las opciones del HLA. "En condiciones normales, ninguno de los dos debería jugar, pero son dos jugadores comprometidos y eso es lo que quiero a mi lado. Con esa gente iré de aquí hasta el final de temporada. Unai, aun teniendo que descansar esta semana, ha querido participar en los entrenamientos y lo agradezco. No se va a borrar y estará disponible. Luego Mike es otro nivel. Su lesión le pedía descansar hasta el partido de Zamora, pero él quiere estar. No ha podido entrenar, pero hoy se ha calzado las zapatillas y ha hecho algo para ver en que estado se encontraba. No sé cómo estará, pero alabo la actitud porque esos son los jugadores que me llenan de orgullo. Espero y deseo que puedan estar los dos. Unai va a estar y espero que Mike pueda disputar algunos minutos", agradeció el técnico mallorquín.

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Tras una mala racha de resultados, es difícil encontrar un culpable claro. Algunos pueden pensar que se debe a individualidades, otros a conceptos tácticos, Perelló, sin embargo, lo achaca al aspecto mental: "Aquellos jugadores a los que les están saliendo bien las cosas, que sigan y a los que no tanto, es momento de dar un paso adelante porque es partido para ello. Es una combinación de muchas situaciones, pero sobre todo que mentalmente estemos preparados para jugar el partido. Necesitamos ser conscientes de lo que nos jugamos, del tipo de partido que queremos y estar fuertes a nivel mental. Todos juntos tenemos que sacar el partido".