El último ultimo psicólogo de Maradona dice que el exfutbolista padecía de un trastorno bipolar

Carlos Díaz, el último psicólogo que trató a Diego Armando Maradona, declaró este jueves en el juicio por la muerte del exfutbolista que éste padecía de un trastorno bipolar, al tiempo que destacó sus esfuerzos por recuperarse de sus adicciones.

"En Maradona había que abordar un cuadro comorbilidoso de la adicción. Más allá del espectro adictivo, había un trastorno bipolar y un trastorno narcisista de la personalidad por abordar", declaró Díaz ante el tribunal que lleva adelante el juicio por la muerte del astro.

Durante su extensa declaración, el psicólogo, uno de los siete profesionales de la salud acusados en este juicio, abordó los detalles de su vínculo con el paciente y el tratamiento desarrollado durante los 29 días previos a su muerte, que sucedió sin la presencia de alcohol ni otras sustancias en sangre, según la autopsia.

La primera vez que Díaz vio a Maradona, un mes antes de su muerte, lo halló “sentado en un sillón, bebiendo una copa de vino”, según relató.

El segundo encuentro tuvo lugar días después, el 12 de noviembre de 2020, y el exfutbolista "estaba excepcional, muy sobrio, lúcido, conectado, y lo más importante, con ganas de estar bien”, según describió el psicólogo, que destacó además la “adherencia total” de la familia a la abstinencia total a sustancias y alcohol que recomendó el especialista.

Durante su declaración, Díaz rechazó las acusaciones en su contra por parte de algunos testigos sobre la frecuencia y la duración de sus encuentros con el paciente y argumentó que, con el paso de los días, el astro se mostró menos dispuesto a recibirlo.

“Es totalmente antiterapéutico patear una puerta para ver un paciente, no tiene ningún sentido. Lo único que voy a generar es dinamitar un vínculo terapéutico que se está empezando a formar”, explicó, al tiempo que subrayó que "es esperable" que un paciente siendo tratado por adicciones muestra reticencias al tratamiento.

Díaz remarcó que tanto él como el resto del equipo médico y el entorno del futbolista desearon siempre lo mejor para Maradona y agregó: “Lo que más impotencia me da es que estaba convencido de que el paciente quería estar limpio. La evidencia marcó eso, el examen toxicológico marco eso. Terminó su vida con 23 días limpio. Tomó conciencia del problema y lo estaba abordando. Me da bronca que se podía lograr”.

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Además de Díaz son juzgados en este proceso el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.