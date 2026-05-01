Otro año más en Asobal espera al Horneo en Puente Genil

El Horneo Alicante visita este sábado la pista del Ángel Ximénez Puente Genil (19:30 horas) en busca de una victoria que le permita romper su mala dinámica como visitante tras cinco derrotas consecutivas y certificar su permanencia en su primer año en la liga Asobal.

El equipo alicantino cuenta con una ventaja de cinco puntos sobre el conjunto cordobés, que ocupa posición de promoción, por lo que, en caso de ganar, tendría asegurado eludir uno de los dos puestos de descenso y, de forma virtual, también la promoción de permanencia.

Javier Borragán pasa el balón a Ander Torriko durante el partido entre Horneo y Caserío. / Pilar Cortés

El conjunto de Roi Sánchez llega a este partido herido en su orgullo, ya que ha enlazado dos derrotas en las dos últimas jornadas, ante Bidasoa y Ciudad Real, que han cortado de raíz sus aspiraciones de colarse entre los ocho primeros.

El técnico gallego, pese a que la salvación parece cuestión de tiempo, ha pedido esta semana certificarla con un triunfo lejos de Alicante, algo que no ha logrado su equipo desde la última jornada de la primera vuelta, disputada en diciembre.

Motivación del rival

Sánchez advirtió de la motivación del rival, que necesita los puntos para no caer en la zona de descenso directo, pero confía en que su equipo muestre su mejor imagen y pueda llevarse el partido.

El técnico señaló que el conjunto cordobés es muy diferente en su estructura al de la primera vuelta, ya que ahora realiza un juego más pausado, y apuntó que la clave estará, una vez más, en la defensa.

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Roi Sánchez celebra una acción del Horneo durante un partido de esta temporada en el Pitiu Rochel. / Jose Navarro

El entrenador gallego admitió que el Ángel Ximénez tiene más presión y confió en que, si se llega a un final ajustado, el Horneo Alicante pueda por fin llevarse los puntos, algo que no ha logrado durante toda la temporada.