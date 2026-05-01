Primera FEB | Jornada 33
El HLA Alicante enfrenta su primera final por los “play-offs” frente a Tizona Burgos
Los lucentinos tienen dos jornadas para asegurar la última opción para pelear por el ascenso
El HLA Alicante recibe este sábado (19 horas) en el Pedro Ferrándiz al Tizona Burgos después de dos jornadas lejos de casa. La derrota en Palma deja al conjunto dirigido por Rubén Perelló en novena posición, con 45 puntos. A falta de dos jornadas para concluir la liga, solo un punto separa a los lucentinos de caer fuera de la fase de promoción a ACB.
El equipo alicantino encara este partido con la necesidad de volver a hacerse fuerte en casa y sumar una victoria fundamental para afianzarse en puestos de "play-off", en un tramo decisivo de la temporada donde cada triunfo puede resultar determinante. Recuperar la solidez defensiva, mejorar la continuidad ofensiva y aprovechar el factor cancha serán aspectos clave para cumplir el objetivo.
Un rival tapado en la clasificación
El Tizona Burgos es 16º, en descenso. Sin embargo, encadena dos victorias consecutivas contra Melilla y Obradoiro. Pese a estar al fondo de la clasificación, los fichajes de la segunda parte de la temporada y la llegada de Denis Pombar al banquillo burgalés han aportado una frescura que les convierte en una de las mayores amenazas de la liga.
La mayor amenaza de los rivales reside en Marquis Jackson. El escolta estadounidense es el mayor anotador del Tizona Burgos con una media de 17,1 puntos por partido y el pasador más prolífico con 4,1 asistencias. A su lado estará el nigeriano Mike Nuga, incorporado al equipo hace mes y medio, tiempo suficiente para cambiarle la cara al equipo.
El balón está en el lado alicantino
El HLA depende de sí mismo. Perelló y los jugadores lo saben. La posición favorable en la clasificación implica que los lucentinos necesitan ganar y nada más. Por ello, el impulso que supone tener a la afición del Pedro Ferrándiz cerca les ayudará a conseguir los dos puntos.
Ambos equipos se juegan la temporada. Unos quieren seguir vivos, los otros soñar a lo grande. El Tizona Burgos llega en un gran estado de forma, pero el HLA Alicante es el que mejor baloncesto ha mostrado durante toda la temporada. El encuentro promete ser un duelo constante entre dos conjuntos que lo darán todo por la camiseta que defienden.
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