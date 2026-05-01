TENIS
Zverev se impone a Blockx y disputará ante Sinner su cuarta final en Madrid
El alemán Alexander Zverev se medirá al número uno del mundo, Jannik Sinner, en la final del Masters 1.000 de Madrid tras superar al joven belga Alexander Blockx
Redacción
El alemán Alexander Zverev, segundo favorito, acabó con el transitar del joven belga Alexander Blockx (6-2 y 7-5) y disputará ante el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, la final del Masters 1.000 de Madrid que ya ha ganado en dos ocasiones.
Zverev, el alemán con más victorias en tierra de la historia, sostenido en la fiabilidad de su saque, que no perdió en ningún momento, tardó una hora y 37 minutos en ganar al prometedor jugador belga, que se sitúa entre los cuarenta mejores del mundo.
La lucha entre los dos primeros favoritos, Sinner y Zverev, decidirá el domingo el campeón del torneo que se disputa en la Caja Mágica
- Once buques de varios países que participan en un ejercicio de guerra de minas atracarán tres días en Alicante
- La ruta de senderismo ideal para el Día de la Madre en Alicante: corta, llana, con vistas a un río (y hasta con culebras de agua)
- Jesús Tavira fue asesinado en Alicante con más de una docena de puñaladas, varias de ellas por la espalda
- Sanidad retira del mercado una crema depilatoria de Deliplus
- Ya es definitiva la fecha para la huelga indefinida de profesores: el 11 de mayo arrancan los paros
- Educación asegura que trabaja en una oferta salarial para los profesores con tal de frenar la inminente huelga
- Encuentran tres cadáveres, uno de ellos de un menor, en aguas de Alicante, El Campello y Tabarca
- El empresario de Alicante Jesús Tavira recibió quince puñaladas de dos armas diferentes sin signos de que pudiera defenderse