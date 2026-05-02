El Atticgo Elche busca en Gran Canaria alargar el último baile de Joaquín Rocamora

En los diez años al frente del equipo, Joaquín Rocamora ha dirigido infinidad de partidos, pero por qué no dirigir dos más. El Atticgo Elche juega este domingo (12:30 horas) la vuelta de los cuartos de final por el título de la Liga Guerreras frente al Rocasa Gran Canaria en el pabellón Antonio Moreno. En la ida, el equipo franjiverde se impuso por 24-19 en el Esperanza Lag. Pese a terminar séptimas en liga, las jugadoras dirigidas por Rocamora sorprendieron a las segundas clasificadas tomando la delantera en la eliminatoria. En los últimos instantes de la etapa del oriolano al frente del equipo, avanzar en los “play-offs” les haría soñar con cerrar por lo alto la era Rocamora.

Carmen Figueiredo dispara a puerta durante un partido disputado en el Esperanza Lag. / Áxel Álvarez

El Atticgo Elche encadena tres subcampeonatos nacionales seguidos. Esto es un síntoma de trabajo bien hecho, pero también es una losa que puede pesar sobre unas jugadoras que ya han demostrado su calidad a nivel europeo. En busca de romper esta maldición, las franjiverdes viajan a Telde para dar un paso más hasta convertirse en el mejor equipo del país.

El partido de ida vio una gran actuación franjiverde en ambos lados de la pista. Nicole Morales, bajo palos, tardó en aparecer, pero una vez lo hizo frustró las ofensivas canarias con grandes paradas. En ataque, las jugadoras del Elche mostraron la versatilidad del equipo. Noelia Solla, desde el pivote, rompió la igualdad inicial, Lisa Oppedal como extremo distanció a las franjiverdes y Carmen Figueiredo remató la faena local en el Esperanza Lag.

Pese a ganar Copa, Supercopa y la EHF European Cup, Joaquín Rocamora no ha sido capaz de levantar la liga española en sus diez años en el club. Por intentarlo no ha sido. El oriolano se ha quedado a las puertas en cuatro ocasiones. El Atticgo Elche lleva mordiendo la medalla de plata tres años seguidos y, antes que Rocamora marche para ser seleccionador español, esta temporada es la oportuna para convertirse en campeonas.

Para el entrenador franjiverde, el partido es “una nueva oportunidad para seguir creciendo en competición”. Sobre los encuentros entre Atticgo Elche y Rocasa Gran Canaria, Rocamora declaró: “La realidad es que hicimos un primer partido muy bueno la semana pasada en casa y ahora sabemos que vamos a jugar contra un rival que, para mí, ha sido el mejor de la categoría. Nos ganaron los dos partidos de liga de una manera cómoda y sabemos que tenemos que volver a hacer un partido sobresaliente donde implementemos el plan de partido que nos hizo ser dominadoras”.

Instantánea de los trofeos conseguidos por Joaquín Rocamora, mostrados en el homenaje que recibió en el Esperanza Lag. / Víctor Pérez

El equipo ilicitano se clasificó para “play-offs” como séptimas, por lo que ganar la liga parece, a priori, complicado. Aun así, el técnico oriolano piensa que su plantilla se ha hecho un nombre en la competición. “Nos hemos ganado el derecho, en las últimas temporadas, a que todo el mundo nos tenga en cuenta. A pesar de ser séptimas y tener que ir hasta Telde, ellas tampoco van a tener un partido sencillo”, opinó Rocamora. “Sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero también sabemos que tenemos que estar centradas en nosotras mismas, cumplir con el plan de partido y priorizar nuestro modelo de juego. Seguro que, jugando así, estaremos orgullosas de nosotras mismas al final del partido”, añadió.

Pese al buen resultado, Rocamora sabe que quedan cosas por mejorar para asegurar la eliminatoria: “Me gustaría que se siguiera viendo un Atticgo Elche dominador en la faceta defensiva. También que fuéramos capaces de marcar algún gol en la transición, algo que nos ha costado en los últimos meses, pero que hemos mejorado en los dos pasados partidos. Quiero un equipo que sea capaz de estar enfocado en sí mismo los 60 minutos”.

Joaquín Rocamora, durante un partido del Atticgo Elche. / Matías Segarra

Con el resultado de su mano, es común que muchos conjuntos traten de manejar la ventaja. Rocamora, sin embargo, tienen un enfoque diferente. “Llevamos varios entrenamientos que solo hemos enfocado en nosotras mismas. Aún no hemos llegado a hablar del partido del domingo. Esa es la mejor definición de este grupo”, desveló el técnico. “Hemos enfocado la semana en dos partes. Primero, ser mejores y la segunda en cómo preparar un encuentro en el que intentar ir a Telde a ganar. Nosotros vamos a intentar eso y para hacerlo, lo mejor es implementar el plan de partido que queremos”, concluyó.